Létezik egy csodalámpa, melynek napi használatával nagymértékben enyhítheted a szezonális affektív zavar, azaz az évszakok váltakozásához köthető depresszió mértékét – és még csak nem is kell a mesebeli Agrabah-ba utaznod érte.

Az emberiség már hosszú évszázadok óta alkalmazza a fényterápiát különböző egészségügyi rendellenességek kezelésére, viszont a nappali fényt utánzó, teljes spektrumú UV-mentes lámpák csak az 1990-es években indultak világhódító útjukra.

Ezek a gyógyászati segédeszközök többféle méretben és formában kaphatóak, ám egy általános követelménynek általában megfelelnek: a terápiás szabvány szerint minimum 10 ezer lux fényerőt kell kibocsátaniuk. (Ez nagyjából a tizede annak a mennyiségnek, mely egy napfényes nyári napon ér téged a szabadban.)

Az UV-mentes fényterápia nemcsak az általános hangulatodra lehet jó hatással, számos más pozitív folyománnyal is kecsegtet, például helyreállíthatja (vagy éjszakai műszakban dolgozóknál igény szerint módosíthatja) a cirkadián ritmust, támogathatja az alvászavarok leküzdését, segíthet a szülés utáni depresszión, illetve harmonizálhatja a hormonháztartást is.

A teljes spektrumú UV-mentes fény megfelelő alkalmazása előmozdíthatja az álmosságérzet kialakulásáért felelős melatonin, illetve a boldogsághormonként ismert szerotonin termelését, továbbá csökkentheti a szervezet kortizol-, azaz stresszhormonszintjét is.

Kipróbáltuk, működik!

A cikkíró volt olyan kalandvágyó és tett egy próbát az egyik itthon is kapható UV mentes terápiás LED lámpatípussal. Következzék hát a beszámoló!

„Már hónapok óta szemeztem egy kompakt, tablethez hasonlító termékkel, és mikor végre használni kezdtem, úgy éreztem, ez hiányzott nekem évek óta. Elkeseredetten gyűlölöm a telet, a hideget, a hosszú, sötét órákat és a korán kelést, ez a kis „életsugarakat" kibocsátó szerkezet viszont olyan érzést keltett bennem, mintha hozzájutottam volna egy új, esszenciális tápanyagtípushoz.

A lámpa méretétől és attól is függ a használati idő, hogy milyen távolságra helyezed azt el magadtól, illetve a kívánt hatáshoz kell igazítani azt is, hogy mely napszakban kapcsolod be. Annak, aki nappali menetrend szerint él, reggel 6 és este 8 között érdemes használnia a terméket. Nem károsítja a szemet, de egyébként sem kell folyamatosan belenézni, elég néhány másodpercre bizonyos időközönként. Amúgy bármit lehet csinálni, miközben világít, én például előszeretettel alkalmazom a reggeli sminkelésnél.

Mindent összevetve életem egyik legjobb vételének tartom, sokkal könnyebben álmosodom el esténként – ezzel is problémám volt, mivel bagoly típus vagyok, de korán kell kelnem – és a hangulatom, a belső motivációm is sokat javult, mióta megvan."

Bár a teljes spektrumú terápiás LED lámpák pozitív hatásai bizonyítottak, alkalmazásuk nem helyettesíti a szakember által előírt gyógyszeres kezelést, illetve arról is meg kell győződnöd, hogy számodra biztonságos-e a használatuk.

Ha ezzel a módszerrel egészítenéd ki bizonyos egészségpanaszaid terápiáját, fordulj orvoshoz, aki majd tájékoztat arról, hogy számodra megfelelő-e ez az eljárás, és ha igen, milyen óvintézkedéseket kell tenned a kezelés során.

