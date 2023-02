Bár a masszázsnak szinte minden formája hasznos és az egész szervezetre jó hatással van, a legtöbben már csak akkor veszik igénybe, ha fájdalmakkal küzdenek. Sokan nem tudják, hogy ha legalább havi két alkalommal szakemberhez fordulnának, sok későbbi probléma megelőzhető lenne. Ha pedig már kialakult a baj, az orvos nagy valószínűség szerint a gyógytorna mellett gyógymasszázst javasol. De nézzük, mi is ez pontosan és hogyan segíti a gyógyulást!

A masszázst a Távol-Kleten évezredek óta használják az emberek, ugyanis testi és mentális (stresszből adódó) problémákra is hatékony módszer.

Ha nincs mozgásszervi problémánk, a masszázs megelőzheti, hogy kialakuljon, ha pedig már ízületi és/vagy izomfájdalmakkal küzdünk, az orvosi kezelés kiegészítő terápiája lehet a gyógymasszázs.

Hogy mi történik a testünkben a masszázs következményeképpen, arról itt olvashatsz, most pedig a különféle terhelések és az ülőmunka következtésben kialakuló problémákat megcélzó gyógymasszázst nézzük meg részletesebben.

Ahogy ebben a cikkünkben már írtunk róla, az ülés, az ülőmunka nagyon rossz hatással van az egészségi állapotunkra. Ráadásul az irodai munka általában nem csak 8 óra ülést jelent, hiszen többnyire hazatérve vagy már az autóban, tömegközlekedési eszközön is ülünk, ami, ha nincs kellő mozgással kompenzálva, előbb-utóbb fájdalmakhoz vezet. A legtipikusabb a nyak, hát- és derékfájás, ami ellen a legtöbben akkor veszik fel a harcot, amikor már kialakultak a tünetek.

A legtöbben ilyenkor orvoshoz fordulnak, aki a gyógyszeres kezelés mellett vagy helyett gyógytornát és masszázst javasol a fájdalmaktól szenvedő pácienseknek. A masszázst képzett gyógymasszőrök végzik, így az eredmény is teljesen más, mint ha otthon valaki megmasszírozza a hátunkat vagy mi magunk próbálunk SMR-hengerrel vagy masszázslabdával ügyeskedni. (Időszakos és enyhe fájdalmak esetén persze ezek is nagyon hasznosak lehetnek).

A gyógymasszázst - ami test felületén, kézzel végzett, rendszeresen adagolt erejű különböző fogások sorozata - a leggyakrabban az arc-, fej-, nyak-, vállöv-, gerinc- karok-, lábak területén megjelenő fájdalmak, izomfeszülések, izomcsomók, görcsök, húzódások esetén javasolják az orvosok. Ezek természetesen csak tünetek, amelyeket sportsérüléstől kezdve porckorongsérv is okozhat, de közös bennük, hogy mindegyik típusú fájdalomra jó hatással lehet, ugyanis a szövetekben válaszreakciót vált ki és elindítja a gyógyulási folyamatokat. A többnyire gyógykrémekkel, olajokkal végzett masszázs hatására csökken az izomfeszülés és az anyagcseretermékek kiürülése felgyorsul.

A gyógymasszázs esetén a szakember nem feltétlenül kezeli az egész testet, inkább a fájdalmas testrészre koncentrál, így nem minden esetben igaz az, hogy a kezelés közben ellazulunk. Bár elviselhetetlen fájdalmat nem szabad éreznünk, a triggerpontok kezelése elég kellemetlen lehet, sőt, az első alkalmak után még fel is erősíthetik a tüneteket.

Ahhoz, hogy érezhető legyen a javulás, természetesen nem elég egyetlen kezelés. Többnyire heti 1 vagy 2 alkalmat szükséges igénybe venni, egy kúra minimum 10 kezelésből áll, de ha nem változtatunk az életvitelünkön, a szakember által fellazított izmok ismét befeszülnek és az anatómiai elváltozások is visszatérnek.

A reumatológusok és ortopédorvosok többnyire azt javasolják, hogy a masszázsterápiát célzott gyógytornával együtt kezdjük el, majd a tornát, ha már magunk is biztonságosan végezzük, otthon is ismételjük naponta egy vagy két alkalommal. Emellett pedig ajánlott kéthetente masszázsra is bejelentkeznünk, hogy fenntartsuk visszanyert fájdalommentes életünket.

A masszázst lehetőleg úgy időzítsük, hogy utána már ne kelljen semmi megterhelőt végeznünk: ha hazaértünk, leginkább pihenjünk, relaxáljunk és igyunk sok folyadékot a még tökéletesebb regeneráció és méregtelenítés érdekében.