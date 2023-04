Elkezdődött a kullancsszezon



Most kezdődik a kullancsszezon, hiszen az apró vérszívók főként áprilistól júliusig, majd szeptembertől novemberig a legaktívabbak: a nyári melegben jórészt meghúzódnak a nedves aljnövényzetben. Ezt megerősítette Dr. Kósa Péter, az Affidea Magyarország bőrgyógyásza is.

„Főként a tavaszi, illetve az őszi időszakban találkozunk kullancscsípés okozta bőrtünetekkel és fertőzésekkel. Mivel a kullancsok hordozhatják a Lyme-kórt vagy kullancsencephalitist, így nagyon fontos a megelőzés. A kullancsok nemcsak erdőkben, mezőkön, de akár a saját kertünkben is előfordulhatnak, ezért javasolt a zárt ruházat és a különböző kullancsriasztó készítmények használata. Ez utóbbira ügyelni kell a háziállatok esetében is, mivel gyakran ők hozzák haza a kullancsot. A fertőzés elkerülésének egyik alapvető eleme a bőrbe fúródott kullancs minél korábbi felismerése, ezért természetjárás után rutinná kell váljon saját bőrünk alapos átvizsgálása."

A kullancs eltávolításának helyes módja



Ha mégis kullancs fúródik valakinek a bőrébe, akkor minél hamarabb el kell távolítani, mivel a fertőzött kullancsok a táplálkozás végén ürítik a kórokozókat. Az ízeltlábú jellemzően a fénytől elzárt területeken szokott megkapaszkodni a bőrben a szájszervével rögzülve, például a térdhajlatban és a hónalj területén. A kullancsot minél közelebb a bőrhöz, a fejénél megfogva, csipesszel kell eltávolítani. Nem szabad a kullancs egész testét megnyomni, mert ezzel kipréselhetjük a kullancs által hordozott baktériumot vagy vírust a bőrbe. Léteznek a patikában erre a célra gyártott speciális csipeszek, eszközök is. Előfordulhat, hogy a kullancs szájszerve benne marad a bőrben, de ez nem jelent problémát, a bőr egy idő után ki fogja magából dolgozni.

A leggyakoribb kullancs okozta betegség a Lyme-kór



A két leggyakoribb kórokozó, amelyet a magyarországi kullancsok hordoznak, a kullancsencephalitis vírus és a Lyme-kórért felelős Borellia baktérium. Az előbbi csupán a kullancsok 0,05 százalékánál fordul elő, általában évente 40-80 új beteget diagnosztizálnak hazánkban. A jóval gyakoribb Borelliát átlagosan a kullancsok 12 százaléka hordozza Európában, ugyanakkor a kifejlett példányok 12-50 százaléka is fertőzött lehet. Magyarországon évente körülbelül 1300 új regisztrált Lyme-kóros eset fordul elő, de Dr. Kósa Péter szerint a fertőzött betegek száma ennek többszöröse is lehet. A Borellia baktérium ellen nem szerez védettséget a szervezet, így a Lyme-kór többször is elkapható az életben. A fentieknél ritkább, szintén kullancsok által közvetített betegség a humán babesiosis, a humán monocytás ehrlichiosis, a humán granulocytás anaplasmosis, a tibola, a krími-kongói vérzéses láz, valamint a tularémia. A kullancsencephalitis nyers kecsketej fogyasztásával is bekerülhet a szervezetünkbe, mivel a kullancsot hordozó kecske kiválasztja a vírust a tejbe. Egyik betegség sem terjed emberről emberre.

Ezek a Lyme-kór első tünetei



A Lyme-kór első bőrtünete a kullancscsípést követően legalább 24 óra múlva jelentkezik, de jellemzően 7-10 nap kell ahhoz, hogy a bőrön felismerhetővé váljon a tipikus bőrtünet, mely eleinte a kullancscsípés körüli homogén, vörös, ovális folt formájában jelentkezik, majd folyamatos növekedésével gyűrű alakot formál.

„Akkor állítunk fel egyértelműen Lyme-kór diagnózist, ha megjelenik egy minimum 5-8 centiméteres átmérőjű és minimum 3-5 napja növekvő, tipikus alakú bőrpír. Ezen kívül lilás-vörös kis csomó jelentkezhet a fülön, ami szintén a betegségre utal. Ilyen jellegzetes tüneteknél további vértesztek nélkül azonnal antibiotikumos kezelés indítható" – mondta a bőrgyógyász.



A bőrtünetekhez társulhatnak még influenzaszerű panaszok, enyhe láz, fejfájás, izomfájdalom, majd kezeletlenül maradt esetekben hetek-hónapok múlva szívritmuszavarok, ízületi és ideggyógyászati problémák jelentkezhetnek, mint például zsibbadás, ideggyulladás, idegbénulás vagy ízületi fájdalom. Fontos, hogy kullancscsípés és bőrpanaszok esetén minél előbb orvoshoz kerüljön a beteg, mivel a Lyme-kór okozta problémák később sokkal nehezebben felismerhetők, és nehezebben kezelhetők.

A patikai kullancstesztek nem megelőzésre valók



A patikákban kapható kullancstesztekkel kapcsolatban Dr. Kósa Péter kiemelte: „Ezek megbízhatósága és szenzitivitása eltérő, előfordulhat, hogy fertőzés esetén sem mutatja ki a kullancsból a baktérium vagy vírus jelenlétét, így a beteg megnyugszik és nem megy el orvoshoz; máskor pedig fals pozitív eredményt adhatnak. Ha valaki tud a kullancsról, és a csípést követően bőrtüneteket tapasztal, mindenképpen el kell mennie orvoshoz, bármit mutasson is a kullancsteszt. A Lyme-kór szerencsére gyógyítható betegség, amelyet penicillin-származékokkal vagy egyéb antibiotikumokkal kezelnek ki pár hét alatt. Jelenleg a Lyme-kór ellen még nincs védőoltás, ugyanakkor a másik gyakori, kullancs által terjesztett betegség, a kullancsencephalitis ellen már létezik vakcina. A védőoltási sor teljes felvétele 3-5 évre biztosít védelmet a vírus ellen."