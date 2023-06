Baranyi László a sztrók előtt érezte már, hogy valami nincs rendben, de húzta az időt, mert attól tartott, hogy valami komoly dolog fog kiderülni.

"Káprázott a szemem, nem tudtam beszélni, szakaszosan elment a beszédhangom, de csak úgy fél percig tartott. Szegény nejem, és bevallom férfiasan, én is nagyon megijedtem. Azt hittem, itt a vége. Vasárnap újra előjött, de már sokkal erősebb volt, és az arcom is nehezebben rendeződött vissza, ezért döntöttünk úgy, hogy orvoshoz fordulok. Szerencsére öt percre lakunk a kórháztól és átsétáltunk Klára asszonnyal. Ahogy beértem zakóban, már kísértek is a kórterembe. Infúziós kezelést kapok, jó kezekben vagyok, már a hangom is visszajött" - árulta el korábban a színművész, aki mostanra már sokkal jobban érzi magát, a TV2 Mokka stábjának mesélt bővebben az állapotáról.

Nemrég töltötte a 96. születésnapját, nagyon meghatódott, mikor a stáb tortával lepte meg őt.