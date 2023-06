Koltai Róbert tavaly mozgáskoordinációs gondokkal küzdött, a végén már beszélni és járni is alig tudott. Meg kellett operálni az agyát.

"Most már nagyon jól vagyok, a műtét volt a megoldás, ez a shunt mindent megoldott. Az elején az orvosok egészen másra gyanakodtak, szedtem másfajta gyógyszereket jó ideig, amire nem volt szükségem és nem is gyógyult tőle a mozgáskészségem. Mint kiderült, van az agyamban egy víznyomásprobléma, de ez a shunt végül teljesen megoldotta. A műtét óta megszűnt minden problémám, pedig előtte már beszélni és járni is alig tudtam. De azóta megint napi három-négy kilométereket gyalogolok lendületesen, visszatértem!" - mesélte a Borsnak a Jászai Mari-díjas színművész.



Koltai Róbert újra szerepet kapott egy filmben, a Ma este gyilkolunk című krimi-komédia forgatása a napokban kezdődött. Olyan művészekkel játszik együtt mint Kern András, Pogány Judit, Jordán Tamás, Bodrogi Gyula és Hámori Ildikó.

"Az, hogy mi összejövünk, hogy egy ilyen csapat együtt lehet, az fantasztikus. Köztük, például Kern Andrissal rengeteget játszottunk együtt, rengeteg estén a Miniszter félrelép, vagy a Balfácánt vacsorára a József Attila Színházban. Most meg itt Bodrogi Gyuszival, hát olyan csapatot hoztak össze, akik már kitaláljuk egymás gondolatát. Nagyon jó a forgatókönyv, Bálint András játssza az orvost az otthonban, mondtam is neki: te vagy a színészek közt a legjobb orvos és az orvosok közt a legjobb színész. Én közel húsz napot forgatok, kíváncsi vagyok nagyon a végeredményre" - mondta Koltai.