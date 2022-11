A FixTV Bóta Café című műsorában kiderült, hogy a színész a beavatkozást megelőzően nehezen beszélt és a járás sem ment neki. Orvosai a legkülönfélébb problémákra gyanakodtak, Parkinson-kórt és jóindulatú daganatot is feltételeztek.

Arról most is beszélhetnék, mert elég jóindulatú... Ahogy megcsinálták ezt a shunt behelyezést – ami az agyvíz áramlását befolyásolja, ott volt valami gond –, másnap a betegtársaim megtapsoltak, mert már csak tiszteletből nem dobtam el a járókeretet – mesélte Koltai, aki azt is elárulta, hogy bár nem mozog úgy, mint egy olimpikon, sokat javult az állapota és lendületesen tud járni, viszont autóvezetéssel az utóbbi időben felhagyott – írja a Bors.

Arra a kérdésre, félt-e attól, hogy betegsége a karrierje vagy akár az élete végét is jelentheti, azt válaszolta: