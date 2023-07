Ha egy nő nem esik teherbe, annak hátterében sok esetben cikluszavar áll. Erről akkor beszélünk, ha 21 napnál gyakrabban vagy 35 napnál ritkábban jelentkezik a vérzés, vagy ha az erős vérzés egy-két napnál tovább tart, esetleg a vérzés hét napnál tovább húzódik. A cikluszavart kiválthatja a felborult hormonháztartás, a PMS, a PCOS, a korai klimax vagy petefészekciszta is. Hogy melyik, azt orvosi vizsgálattal lehet kideríteni.

Cikluszavar és magas prolaktinszint

A nehezebb fogantatás hátterében a magas prolaktinszint is állhat. A női ciklus folyamatát a hormonok összehangolt működése szabályozza. A központi szabályozást az agyban termelődő, a petefészkek működését ösztönző hormonok biztosítják. Hatásukra a megtermékenyülést is segítő nemi hormonok – ösztrogén és progeszteron – termelődnek a petefészkekben. A ciklus szabályozásában részt vevő hormonok közé tartozik még a prolaktin is, amelyet anyasági hormonnak is neveznek, hiszen legfontosabb feladata a szülés utáni tejelválasztás beindítása és fenntartása a szükséges ideig. Ha azonban egy nem várandós vagy nem szoptató nőnél a prolaktin hormon szintje valamilyen okból megemelkedik, az éppen az anyává válást, vagyis a teherbeesést akadályozhatja meg.

A cikluszavar gyakran együtt jár a PMS-sel. A premenstruációs szindróma leggyakoribb tünetei a mellfeszülés, migrén, alhasi görcsök, ingerlékenység, alvászavar vagy a szexuális vágy változása. Ezek a tünetek is nehezíthetik a megtermékenyülést, hiszen a rendszeres stressz, az ingerlékenység, a szorongás, a rossz alvásminőség és egyéb pszichés tünetek kibillenthetnek minket a lelki egyensúlyunkból, ami a fizikai állapotunkon túl a fogantatást is nehezíti.

Policisztás petefészek szindróma (PCOS)

A PCOS mozaikszó, jelentése policisztás ovárium (petefészek) szindróma, amely több szervet is érinthet. A betegség során a petefészkeken kéregszerű bevonat keletkezik, ami megakadályozza az érett petesejtek kilökődését, megérését. A meg nem repedt tüszők maradványaiból alakulnak ki a folyadékkal teli ciszták, amelyek nagyon sok problémát okoznak. A PCOS a női szervezet hormonális megbetegedése, amely a férfi nemi hormon túlsúlyából ered. Tünetei a fokozott szőrnövekedés, az aknés bőr, a túlsúly, a hajhullás, de a rendszertelen menstruáció, a fogamzóképesség zavara, az inzulinszint megemelkedése és egyéb anyagcsere-zavarok is felhívják rá a figyelmet. A pontos diagnózis felállításához endokrinológiai és nőgyógyászati vizsgálat egyaránt szükséges.

Petefészekciszta

A petefészekciszta az egyik leggyakoribb nőgyógyászati betegség. A nők többségénél kialakul legalább egyszer élete során, akár úgy, hogy tudomást sem szereznek róla, ugyanis magától felszívódik. Sajnos azonban nem mindig történik így, hiszen vannak ciszták, amelyek növekedésnek indulnak, fájdalommal járnak, megakadályozzák a teherbeesést és gyakran műtéti úton kell eltávolítani őket.

Korai menopauza

A változókor természetes állapot, ami a hormonális változások eredményeként változatos testi-lelki tünetekkel jelentkezhet. Ezek a tünetek azonban bizonyos okok miatt a normálisnál korábban, 45 évnél fiatalabbaknál is beköszönthetnek. Ilyenkor a petefészkek idejekorán elöregszenek, a petesejtek száma csökken, a menstruáció rendszertelenné válik, mindez pedig nehezíti a teherbeesést.

Életmódbeli változtatással leginkább a PMS-tüneteket tudjuk enyhíteni, emellett pedig vannak bizonyos gyógynövények – mint például a barátcserje –, amelyek segíthetnek csökkenteni a prolaktinszintet, ezáltal a ciklusunkat is rendezni tudják.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.