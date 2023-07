"Morgan lázas, orvosa úgy véli, fertőző betegségben szenved, ezért kellett lemondania az utazás, de már szépen gyógyul" - nyilatkozta Freeman ügynöke a Daily Mailnek.

Freeman egy kémthrillerben, a Special Ops: Lionessben játszik, annak a sajtóvetítését és a hozzá kapcsolódó eseményét kellett kihagynia.

A két színésznő, Zoë Saldana és Nicole Kidman a The One Show-ban is nyilatkozott, a műsorvezető elárulta, csalódott, hogy Morgan Freeman nem tudott megjelenni.

A filmet július 23-án mutatják be. A kémthrillert egy valós CIA-program ihlettem a tengerészgyalogos Joe életét követi nyomon, aki a CIA ügynökeként próbálja egyensúlyba hozni magán- és szakmai életét a terrorizmus elleni háborúban. A filmben Morgan alakítja Edwin Mullinst, az Egyesült Államok külügyminiszterét.