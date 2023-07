Jóváhagyták az első vény nélküli fogamzásgátló forgalmazását az Egyesült Államokban, az Opill tabletta várhatóan jövő év elejétől lesz elérhető a gyógyszertárakban - közölte az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet. A hatóság szerint a döntéssel hozzájárulnak, hogy a nőknek könnyebben hozzáférhessenek a fogamzásgátláshoz - számolt be róla a BBC brit közszolgálati műsorszolgálható hírportálján pénteken.

A kombinált tablettákkal ellentétben a minitablettának számító Opill csak progeszteront tartalmaz, ösztrogént nem, így orvosok szerint kevesebb mellékhatása és egészségügyi kockázata van, mint a hagyományos hormontartalmú fogamzásgátlóknak. Az Opill leggyakoribb mellékhatásai között a rendszertelen menstruációs vérzést, fejfájást, szédülést és hányingert sorolták fel.

Az Egyesült Államok nem az első ország, amely elérhetővé tette a recept nélküli fogamzásgátló tablettát: több mint száz helyen, köztük az Egyesült Királyságban, Kínában, Indiában és Latin-Amerika számos országában már forgalmaznak ilyen gyógyszert.

Amennyiben a tablettát előírásszerűen alkalmazzák, várhatóan hatékonyabb lesz, mint a jelenleg elérhető vény nélküli fogamzásgátló alternatívák - hívta fel a figyelmet Patrizia Cavazzoni, az FDA gyógyszervizsgálati és -utatóközpontjának igazgatója.

Az Egyesült Államokban készült több felmérés is arra mutatott rá, hogy a terhességek közel fele nem tervezett teherbeesés. Az abortusz körüli vitával ellentétben a fogamzásgátlás kevésbé bizonyult megosztó témának Amerikában, aktivisták mellett ugyanis orvosok is amellett érveltek, hogy a vény nélküli fogamzásgátló számos egészségügyi előnnyel jár a nők számára, de a tizenéves fiatalok körében is hozzájárulhat a fiatalkori terhességek számának csökkenéséhez.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Opill milyen áron lesz elérhető, várhatóan a gyógyszer forgalmazója, a Perrigo vállalat fogja meghatározni a tabletta árát.