Csak úgy ragyogott Katalin hercegné: még soha nem volt ilyen gyönyörű Vilmos felesége

Katalin sugárzó arccal, boldog mosollyal jelent meg a Westminster Abbeyben, a hálaadási istentiszteleten a II. világháború végét hirdető nap 80. évfordulóján. A walesi hercegné visszatér királyi feladataihoz és jobbn fest, mint valaha.

Katalin egy Alessandra Rich midiruhában jelent meg

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné káprázatosan nézett ki

A ceremóniára Katalin egy Alessandra Rich hosszú ujjú, fekete pöttyös midiruhát választott, kalapja fekete virágokkal, fátyollal díszített volt a cipője Ralph Lauren, táskája Demellier volt. A szett fontos érzelmi értékkel rendelkező eleme volt Collingwood gyöngy fülbevalója, ami családi ereklye, ugyanis egykor Diana hercegné ékszere volt.

Nem először viselte ezt a ruhát

Katalinról tudni lehet, hogy egy ruhát nem csak egyszer vesz fel, elkötelezett híve a fenntarthatóságnak, ahogy a királyi család többi tagja is. A hercegné 2023 júniusában viselte már ezt a ruhát, természetesen egészen más kiegészítőkkel.

Katalin hercegné 2023-ban már viselte ezt a ruhát

Forrás: Getty Images

Katalin stílusikon

Vilmos herceggel kötött házassága óta mindenki árgus szemekkel figyeli Katalin divatválasztásait, és amint megjelenik valahol, mit viselt egy eseményen, a divatmárkák szinte azonnal hatalmas forgalomnövekedést tapasztalnak, ha csak egyszer is viseli valamelyik darabjukat. A palota a múltban gyakran adott tájékoztatást a médiának Katalin ruháiról és ékszereiről. Úgy tudni, hogy továbbra is kiadhatják ezeket a részleteket a fontos állami és családi eseményeken viselt ruhadarabokról, de a hercegnő szeretné áthelyezni a hangsúlyt és inkább a fontos ügyekre koncentrálna. Természetesen a stílusa ezután is mértékadó lesz.

A divatvilág is reagált a döntésre

A döntés nem várt kihívások elé állíthatja a divattervezőket, különösen a kisebb márkákat. Kate ruhaválasztása gyakran segítette a kevéssé ismert divattervezők felemelkedését, hiszen egyetlen megjelenése is világszerte elismerést hozhatott számukra, ami különösen jót tett a kisebb vállalkozásoknak.