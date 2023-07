Tombol a nyár, érnek be a friss zöldségek és gyümölcsök. Egész évben ezt vártuk, hogy végre falatozhassunk az ízletes, lédús és édes finomságokból, ám a bikiniszezon olykor-olykor megálljt parancsolhat. Az előző hónapok kitartó munkája a beach body eléréséért sokakat elijeszt a vitaminokban és ásványianyagokban gazdag zöldségektől, gyümölcsöktől, pedig van közöttük több meglepően alacsony cukortartalmú is. Mutatjuk is, mit fogyaszthat, akinek valamiért számolnia kell a szénhidrátot.

A nyári gyümölcskínálat igen bőséges, hétről hétre érnek be a szebbnél szebb, finomabbnál finomabb termések, melyek közül van, amelyik valóban mézédes, de akadnak savanykásabb, a nagy melegben igazán frissítő ízűek is.

Ha elgondolkodunk, melyek lehetnek a legmagasabb és melyek a legalacsonyabb cukortartalmú gyümölcsök, ízlelés alapján a citrom valahol a sor elején, a görögdinnye pedig a végén helyezkedik el, mint magas cukortartalmú gyümölcs. Pedig a valóságban nem így van.

Mi számít alacsony cukortartalomnak?

Zöldség, gyümölcs cukor nélkül nem létezik, bármit eszünk, ami ebbe a két kategóriába esik, annak garantáltan van valamennyi fruktóz, azaz gyümölcscukor-tartalma. Hogy mi számít alacsonynak, azt alapos és részletes kutatásokkal mutatták ki. Alacsony cukortartalmú zöldségnek és gyümölcsnek az számít, amelyik 10 dekánként kevesebb, mint 10 gramm cukrot tartalmaz.

Miért számít a cukortartalom?

Először azt érdemes tisztázni, hogy cukor nem egyféle van. Kétféle cukrot fogyasztunk étkezéskor, az egyik a glükóz, a másik a fruktóz. Akinek semmilyen betegsége nincs, ami miatt oda kell figyelnie a szénhidrátfogyasztásra, annak sem mindegy, hogy 10 deka elfogysztott gyümölccsel mennyi cukrot visz be a szervezetébe. Noha a glükóz nem az ördögtől való, a tudomány mai állása szerint mértékkel fogyasztva nem okoz problémákat, azt elmondhatjuk róla, hogy nagy mennyiségben semmiképpen sem használ és mindenképpen hizlal. A fruktóz a cukrok azon fajtája, melyet minden zöldség és gyümölcs tartalmaz, változó mennyiségben, és melyet egyes kutatásokban a rossz cukornak neveznek. Ne ijedj meg, ez ömagában még nem jelent semmit.

Mi a baj a fruktózzal?

Az élelmiszerekben természetesen előforduló fruktóz nem bánt senkit - akinek nincs speciális egészségügyi problémája -, ám a hozzáadott fruktózfogyasztás nem használ a szervezetnek, sőt, kutatási eredmények bizonytják, hogy kifejezetten árt szerveinknek, elhízást okoz és számos betegséget idéz elő. Az élelmiszeriparban gyakran használt kukoricaszirup, az üdítőitalokhoz adott glükóz-fruktóz szirup, a fruktózzal édesített ételek károsak lehetnek az egészségre.

Ám a zöldségekkel, gyümölcsökkel mértékkel bevitt fruktóz nem árt, sőt azok vitamin- és tápanyagtartalma kifejezetten hasznos, támogatja az egészséget.

Ezeket a zödségeket és gyümölcsöket bátran fogyaszthatod

A saláta - és káposztafélék, a tök fajtái, az uborka, brokkoli alacsony cukortartalma miatt bármikor fogyasztható. Pédául az uborkában mindössze 1,6 gramm cukor van, a többi felsorolt zöldségfélében is hasonló mennyiségekkel találkozhatsz.

Az avokádónak ugyan magas a zsírtartalma, cukor mindössze 0,5-0,6 grammnyi van benne, tehát fogyasztható, ám nálunk nem terem meg, így az ára meglehetősen borsos.

A paradicsom a legfrissebb tartós tudományos mérések szerint mindössze 2,2 gramm cukrot tartalmaz, így a nyár sláger zöldség-gyümölcsét is bátran pakolhatod a tányérodra, bőven a 10 deka/10 gramm álomhatáron belül van.

A bogyós gyümölcsök szintén a listán vannak a 100 gramm/4-8 gramm cukortartalmukkal. A görögdinnye, amiről gyakran mondjuk, hogy nem más, min sok víz és még több cukor keveréke, sokak meglepetésére ugyanazon a listán van a 4,5 grammos cukortartalmával, mint az 5,5 grammot tartalmazó földieper és a 8 gramm alatti fruktóztartalmú meggy, szeder és a nektarin.

Döbbenet, de a végtelenül savanyú, önmagában ritkán fogyasztott citrom jóval cukrosabb, mint a fent felsoroltak, a maga 8,4 grammjával a görögdinnye mellett a lista másik nagy meglepetése lehet. "Testvérei" is beleférnek a 10 gramm alattiak sorába, így a narancs, a körte, a grapefruit, a kiwi és a mandarin is biztonsággal fogyasztható, sőt, a szilvát is nyugodtan megeheted, akkor is, ha valamilyen okból korlátoznod kell a szénhidrátbevitelt.

Mit tudnak az alacsony cukortartalmú gyümölcsök azon túl, hogy finomak?

Szépek, finomak, s fentiek szerint diétába is beilleszthetők az alacsony fruktóztartalmú gyümölcsök, ám elfogyasztva nem csak ennyit adnak. A bennük található vitaminok, emésztést segítő rostok és egyéb tápanyagok teszik ezeket a finomságokat még a cukorbeteg számára is fogyaszthatóvá, sőt segíthetnek is nekik a kiegyensúlyozott vércukorszint fenntartásában.

Akkor soha többé nem ehetek szőlőt?

Dehogynem! Mértékkel fogyasztva nemcsak szőlőt, de más 100 gramm/12 gramm cukrot tartalmazó zöldséget és gyümölcsöt is fogyaszthatsz, nem kell száműznöd a tányérodról sem a cseresznyét, sem a banánt, sem a fügét, mangót és hasonló finomságokat, sőt, időnként, nem nagy mennyiségben az aszalt gyümölcsöket is nyugodtan megeheted. Csak nagyon figyelj oda a mennyiségre, és arra, hogy hol illeszted be az étrendedbe az édesebb gyümölcsöket. Például edzés, sport előtt kiváló energiaforrás lehet egy banán, utána pedig a cukorraktár feltöltésére tökéletes a szőlő, cseresznye és más cukorban is gazdagabb gyümölcs fogyasztása.