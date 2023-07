Ahogyan idősödünk, sokféle változás megy végbe a szervezetünkbe. A változások a külsőnket is érintik, őszül a hajunk, ráncosodik a bőrünk és a magasságunkból is veszítünk. Az, hogy összemegyünk egy lassú és általában észrevétlen folyamat, azonban akár több centimétert is jelenthet az évek során. Ebben a cikkben a zsugorodás okait, fiziológiai folyamatait járjuk körbe.