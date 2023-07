A Centers for Disease Control and Prevention csütörtökön közzétett új tanulmánya szerint 2010 óta több mint 110 000 amerikainál alakult ki allergiás reakció a vörös húsra kullancscsípés miatt. Rajtuk kívül azonban több ezer ember érintett lehet, akiknél még nem diagnosztizálták a betegséget. Az egykor ritka úgynevezett alfa-gal-szindróma a klímaváltozás okozta hosszabb kullancsszezon miatt vált gyakoribbá. A helyi kormányhivatal becslése szerint a húsallergiában szenvedők száma elérheti a 450 000-et is, ami így a 10. leggyakoribb ételallergia az országban.