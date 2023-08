A lágyrészek vizsgálatában nincs párja az MR-nek

Magyarországon évente körülbelül 16-17 millió képalkotó diagnosztikai vizsgálat zajlik átlagosan, ez körülbelül 3,5 millió embert érint. A leggyakoribb a röntgen és az ultrahang, ezt követi számban a CT- és az MR-vizsgálat, ez utóbbival körülbelül 300 ezer pácienst vizsgálnak minden esztendőben. Az Affidea Magyarország a hazai egészségügy egyik legnagyobb képalkotó diagnosztika szolgáltatója, amely röntgen, CT- és MR-vizsgálatokat végez a legnagyobb számban.

„A lágyrészek vizsgálatánál az MR-diagnosztikának nincs párja, előnye, hogy nem röntgensugárral működik, így nem terheli az emberi szervezetet. Ezért használják szükség esetén például várandós kismamák, növekvő magzat vagy akár gyerekek vizsgálatára is. Az MR szinte az egész testen alkalmazható, például kiváló ízületek, porckorongok, az agy/koponya vagy a hasi szervek (máj, lép, hasnyálmirigy stb.) vizsgálatára, ugyanakkor a csontok és a tüdő esetében jóval pontosabb képet ad a röntgensugár alapú képalkotás" - mondta el Réfi László, az Affidea Magyarország szakértő radiográfusa.

Így kell felkészülni az MR-vizsgálatra

Az MR-vizsgálatra való felkészülés fontos része az előzetes orvosi konzultáció, amelyen meghatározzák pontosan a vizsgált testrészt és a képalkotás célját. Ezen kiderül az is, ha a páciens szervezetében olyan mágnesezhető fémalapú eszköz található – pacemaker, gyógyszeradagoló, stimulátor – amely miatt nem végezhető el az MR-vizsgálat. A vizsgálat során ajánlott a könnyű, kényelmes ruházat, ami szintén nem tartalmaz fémet, és érdemes mellőzni az ékszereket és a sminket is. Amennyiben kontrasztanyag adása felmerül, akkor érdemes pár órás éhgyomorral érkezni.

A ma forgalomban lévő modern kontrasztanyagokat érintő kutatások és tapasztalatok alapján már elmondható, hogy igen kicsi az esély arra, hogy az MR-nél alkalmazott kontrasztanyag bármilyen mellékhatást okozzon, így ezzel kapcsolatban változnak a nemzetközi ajánlások is. Egyre kevesebb helyen kérik a vesefunkció vizsgálatát az MR kontrasztanyag beadása előtt, kivéve azokat az eseteket, amikor a beteg alapbetegsége vagy kora indokolja azt. Nálunk, az Affidea Magyarországnál minden esetben ellenőrizzük a vesefunkciót is" - nyilatkozta a szakember.

Ez történik az MR-vizsgálat alatt

A vizsgálat során a páciens az MR-berendezés széles alagútjában fekszik. A készülék által keltett jellegzetes hangok, zajok 5-6 különböző szekvencián érkeznek szakaszosan. Az alagútban fontos a mozdulatlanság, illetve bizonyos esetekben – például a hasi vizsgálatoknál – szükség lehet a lélegzet visszatartására is. Réfi László kifejtette: „A szakképzett személyzet nagyon sokat segít a páciensek komfortérzetének növelésében, igény esetén a vizsgálat megszakítható, majd folytatható, illetve a páciensek szorongása is csökkenthető a folyamatos kommunikációval. Általában a leggyakoribb MR-vizsgálatok 15-20 percig tartanak, de egy ízület diagnosztikája ennél rövidebb is lehet, míg például a szűrő jelleggel alkalmazott teljes test MR időtartama meghaladhatja az egy órát is. Előfordul, hogy gyógyszertanulmányokhoz kapcsolódó ellenőrző vizsgálatot végzünk, ezek hossza elérheti akár a 80-90 percet is."