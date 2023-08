Biztos veled is előfordult már, hogy szükséged volt egy kis háttérzajra ahhoz, hogy jobban tudj koncentrálni vagy hogy könnyebben elaludj. Talán nem is tudtad, hogy éppen színes zajokat használsz, melyek segítségünkre lehetnek abban, hogy eltereljék a figyelmünket a környezetünkben előforduló kellemetlen és zavaró hangokról.

A hangtechnikában szinte a szivárvány minden színét felhasználják ahhoz, hogy elnevezzék az egyes hangokat frekvenciatartománytól és intenzitástól függően, így született meg a fehér, rózsaszín és barna zaj, melyek leginkább az ellazulásban, és elalvásban segítenek. Az már egyénenként változó, hogy kinek melyik válik be jobban, ezért érdemes mind a hármat kipróbálni.

Fehér zaj

A fehér zaj azért kapta megnevezésében a fehér színt, mivel megtalálható benne az összes hallható hangfrekvencia. A legtöbb ember a fehér zajt a hangolatlan televízió vagy a rádió statikus zúgásához köti, de ide sorolható a hősugárzó, a ventilátor, a légkondicionáló és a porszívó zaja, vagy a megnyitott csapból ömlő folyóvíz illetve állandó eső is. Ez a folyamatosan ismétlődő, monoton zúgás kiváló arra, hogy elterelje a figyelmünket a kintről jövő hangokról, segíti az elalvást és a koncentrációt, sőt, a kognitív funkciókat is javíthatja.

2017-ben végeztek egy tanulmányt, ahol 80 résztvevőnek húsz tárgy nevét kellett megtanulnia. A csoport egyik fele teljes csendben dolgozott, míg a másik fele fehér zajt hallgatott a memorizálás közben. A tanulmány eredménye önmagáért beszélt: annak a csoportnak, akik a monoton zúgást hallgatták, nagyobb arányban sikerült felidézniük a tárgyak nevét, mint azoknak, akik csendben tanulták meg a kifejezéseket. Egy másik tanulmány szerint a fehér zaj segíthet abban is, hogy az újszülöttek könnyebben elaludjanak, mivel a monoton hang az anyaméhben töltött hónapokra emlékezteti a csecsemőket, így a fehérzaj-generátor különösen kisgyermekes szülők körében népszerű. Ugyanakkor mivel a koncentrációt is javítja, munka közben is érdemes fehér zajt hallgatni, mert növelheti a teljesítőképességet.

A fehér zajt a fülzúgás tüneteinek elfedésére is használják, de az előnyeivel kapcsolatos kutatások ellentmondásosak. Egy 2017-es kutatás azt állapította meg, hogy a fehérzaj-generátorok használata csökkentheti a fülzúgás okozta kellemetlen tüneteket, ugyanakkor az orvosok szerint a színes zajok túlságosan is stimulálják a hallórendszert, ezáltal súlyosbíthatják a fülzúgást.

Rózsaszín zaj (pink zaj)

A második leggyakoribb színes zaj a rózsaszín zaj, mely jellemzően a természet pihentető hangjaihoz kapcsolódik. Ilyen egy morajló folyó, egy hullámzó óceán, a susogó levelek vagy egy eső, ami megállás nélkül esik. Sokban hasonlítanak, ugyanakkor a rózsaszín zaj alacsony frekvenciákon intenzívebb, míg magasabb frekvenciákon lágyabb, mint a fehér zaj, ezért az emberi fül számára jobban megkülönböztethető - írja a Healthy Hearing.

A kutatások alapján míg a fehér zaj a kisbabák nyugodt alvását segíti elő, addig a rózsaszín zaj az idősebb korosztálynak segíthet az alvásproblémákban, sőt javíthatja a memóriát is.

Barna zaj

A barna zaj inkább a rózsaszín zajra hasonlít azzal a különbséggel, hogy még mélyebben és erősebben szól az alacsony frekvenciákon és nélkülözi a magas frekvenciájú hangokat, ugyanakkor intenzitásában fokozatosan csökken minden egyes növekvő frekvencia oktávnál. Ilyen lehet egy trópusi eső, egy vihar mennydörgéssel vagy egy háborgó óceán hangja.

Egy 2017-es tanulmányban a munkavállalók egy csoportját vizsgálták és arra jutottak, hogy a barna zaj használata javíthatja a koncentrációt, hatékonyabbá teszi a feladatelvégzést, továbbá alvási problémák és szorongás kezelésére is hatékonyan alkalmazható.