Shannen Doherty idén januárban megoperálták, majd sugárkezelést kapott. Közösségi oldalára azóta is posztol néha, nemrég nyaralós fotókat is mutatott. Ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a körülményekhez képest jól van. Az egyik képen Brian Austin Greennel szerepel. A színész volt Doherty egyik bizalmasa és legnagyobb támasza akkor is, amikor a nyilvánosság elől még titkolta állapotát. Green nemrég a Herald Sunnak adott interjút, amiben a színésznő állapotáról is beszélt.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, hihetetlenül erős ember! Ha valaki, akkor ő le tudja győzni rákot! Nyilvánvaló, hogy a helyzet nem könnyű, de nagyon szeretem őt. A helyzetből a legjobbat hozza ki" - mondta a Beverly Hills 90210 színésze.