Selma Blairnél még 2018-ban diagnosztizáltak szklerosis multiplexet . A színésznő akkor összeomlott nemrégiben azonban arról beszélt, hogy bár vannak nehézségei, 2021-óta remisszióban van, nincsenek újabb tünetei, ami már önmagában ok az örömre.

Az 51 éves színésznő a minap a People-nak adott ínterjút, amelyben elmesélte, hogy vannak olyan tünetek, amelyek már nem múlnak el, mint például a dystonia, viszont 2021 óta nem jöttek elő egyebek, így összességében azt mondhatja, jól van.

A National Institutes of Health definíciója szerint a dystonia egy neurológiai mozgászavar, amelyet az SM-betegek gyakran megtapasztalnak. A dystoniát önkéntelen izomösszehúzódások jellemzik, amelyek fájdalmasak is lehetnek.

„Gyakran nagyon elfáradok. Ezt még ma is nehezen élem meg. Ilyenkor muszáj beiktatni egy pihenőnapot. Máskor azonban aktív és boldog vagyok" – beszélt állapotáról a színésznő, aki egy nem akármilyen ruhabemutatón vesz részt október 6-tól.

Ezt a kollekciót a fogyatékkal élők közösségével együttműködésben fejlesztették ki, és olyan hozzáférhető funkciókat tartalmaz, mint a könnyen nyitható nyakkivágás, mágneses záródás, sztreccsszövetek, tehát mindaz, amit a mozgási nehézségekkel küzdők is könnyen fel tudnak venni – mesélte.

Blair elmondta, hogy régi terve, hogy jó barátjával, a tervező Isaac Mizrahival közössen dolgozon, most megvalósult. Miután megkaptam a diagnózist, azt mondtam neki: remélem, egy nap talán együtt tudunk működni valami olyan dologban, ami jó lesz a fogyatékkal élők és az egészségesek számára is – emlékezett vissza.

Blair arról is beszélt, eleinte igyekezett tudomást sem venni a tüneteiről, majd, amikor kiderült, egy ideig titkolta a betegségét, félt, hogy így nem foglalkoztatják majd. Ám a tünetei fellángolásakor úgy érezte, meg kell szólalnia, és a külvilág előtt is fel kell vállalnia az állapotát. Legutóbbi Vouge-címlapfotóján járóbottal szerepel. A sztár a magazinnak készült interjúban kifejtette, célja hogy a fiatalokat is ösztönözze a segédeszköz használatának felvállalására.