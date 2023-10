A népszerű színész az ujszo.com-nak adott interjújában elmondta, egy vadászat után érezte, hogy valami nincs rendben, másnap gyakrabban kellett pisilnie. Hazafelé tartott, és minden benzinkúton, pihenőhelyen meg kellett állnia. Másnap már a kórházban volt, meg is műtötték. Az orvosok azt mondták, a baj már öt-tíz éve kezdődhetett nála, ám ő nem vett észre semmit. Mostanra öt kemoterápiás kezelésen van túl, és kiderült, hogy csontrákja is van.

"Reggeltől estig úgy érzem magam, mintha be lennék rúgva. Mintha négy sört és egy whiskyt ittam volna. De ez a gyógyszertől van. Injekciót is kapok, ami a kisagyamban leállítja a parancsosztogatást, hogy ne termeljen tesztoszteront, és ne szaporodjanak a ráksejtek" - mondja Reviczky, aki azt is elárulta, továbbra is dohányzik és sörözik.

Egy professzor barátom azt mondta, csökkenteni lehet, ha viszont abbahagyom, másfél hónap múlva meghalok. Na, azt nem! A nagyapám volt erős dohányos. Közölte is vele az orvos, hogy Reviczky bácsi, ha nem teszi le a cigarettát, akkor le kell vágnunk az egyik lábát. S akkor elnyomta. Ami pedig a sört illeti: naponta három liter vizet kellene innom. Nem tudok. Kérdeztem az orvost, mit csináljak. Sörben lemegy, árultam el neki. Akkor igyon azt, felelte."

A színészt a munka segíti át a nehéz mindennapokon, ha dolgozik, nem szédül, lefoglalja a szerepe.

"Nem adom át magamat a betegségnek, azzal sem foglalkozom, hogy javul-e az állapotom. Nem figyelem. Ha állandóan ez járna a fejemben, félő, hogy végezne velem. Hinni kell a gyógyulásban, mondják. De én még ennyire sem akarok foglalkozni vele. Holnap megyek a hatodik kemoterápiára. Csak ennyire van jelen a probléma a mindennapjaimban. Ebből a szempontból tényleg gyógyír a sorozat. És a természet. Az erdő" - mondta.