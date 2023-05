Reviczky Gábornak nem voltak tünetei, így megdöbbentette, amikor kiderült, súlyos prosztatarákja van, azonnal műteni kell. Azóta ez meg is történt, a színész pedig bizakodó, annál is inkább, mert néhány éve egy Balin élő sámán már megjósolta neki, meddig fog élni.

A jós egy pálmalevélből olvasott fel neki, a sorokban az állt, hogy még 85 éves korában is sok ember előtt beszél majd a színész, amennyiben leszokik a dohányzásról. Reviczky Gábor ugyan nem tette le a cigit, ám ahogy korábban a Sorry! magazinnak mesélte, ennek ellenére is bizakodó.

"Úgy hiszem, mindenkinek több ezer évvel ezelőtt megírták a sorsát. Én találtam egy férfit, aki pálmalevélből olvasta ki az életutamat. A jós pontosan elmondta a gyerekeim nevét, korát, a születési időnket. Ráadásul, amikor egy indiai ember tökéletes akcentussal ejti ki a magyar neveket, az elég félelmetes" - mesélte akkor a magazinnak.

A Bors cikkéből az is kiderül, hogy noha háromszor is eltemették már a sajtóban, őt ez nem igazán befolyásolja, sőt. Egy, a Ripostnak adott korábbi interjújában azt mondta:

"Harmadszor nyírnak ki ezek a hülye emberek, akiknek csak a kattintás számít. Az elmúlt években már kétszer felreppent a hír, hogy elhunytam. Innen szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy élek, nem is akármennyire!"