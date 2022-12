A megfázás ellen gyógynövényekkel, sőt, fűszerekkel is felléphetünk – akár megelőzésről, akár kezelésről legyen szó.

Izlandi zuzmó

Ezt a gyógynövényt évszázadok óta használja a népi gyógyászat légúti megbetegedések kezelésére. Az izlandi zuzmóban lévő hatóanyagok nyugtatják az irritált nyálkahártyát, enyhítik a torokfájdalmat, a rekedtséget, csillapítják a köhögési ingert, támogatják a könnyű légzést. Az izlandi zuzmó továbbá erősíti az immunrendszert is.

Édesgyökér

Elsősorban köhögéscsillapítóként ismert gyógynövény. Az édesgyökér remekül tisztítja a felső légutakat és a tüdőt, aminek köszönhetően könnyíti a légzést. Légzőszervi megbetegedés során képes csökkenteni a fellépő gyulladást és fájdalmat.

Erdei mályva

A nagy papsajt néven is ismert gyógynövény segíti a légúti egészség megőrzését, valamint nyugtatólag hat a torokra, a garatra és a hangszálakra. Megbetegedés esetén alkalmazható köhögéscsillapításra és a légutakban hirtelen fellépő gyulladás kezelésére is.

Echinacea

A kasvirág, vagyis az echinacea a felső légutak általános egészségét támogató gyógynövényként is ismert. Képes csökkenteni a megfázás kialakulásának kockázatát, valamint lerövidítheti a lefolyás idejét. Mindez a benne található hatóanyagoknak köszönhető, melyek immunrendszer erősítő, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásúak.

Rózsagyökér

Ez a tibeti gyógynövény hozzájárul a keringési rendszer normál működéséhez, a sejtek oxigénnel és tápanyaggal való ellátásához, a megfelelő szellemi és fizikai erőnlét fenntartásához. A rózsagyökér ugyanakkor a megfázásos betegségek leküzdésében is hatékony segítség lehet.

Zsálya

Ismert gyulladáscsökkentő, baktériumölő és fertőtlenítő hatásáról, továbbá hatásos a rekedtség kezelésére, a torokgyulladás tüneteinek enyhítésére. Levelét használhatjuk sülhúsok fűszerezésére, szószok ízesítésére, de teaként is fogyaszthatjuk.

Fokhagyma

Mindenfajta fertőzést jól kezel, mivel vírus- és baktériumölő hatása is van. A fokhagymát akár magában is fogyaszthatjuk, de fűszerként való használatának tárháza szinte kifogyhatatlan.

Gyömbér

Baktérium- és vírusölő, valamint gyulladáscsökkentő hatású. Remekül nyugtatja a gyomrot, és csillapítja a köhögést. Ezt az enyhén csípős fűszernövényt mézzel magában is fogyaszthatjuk, de kiváló teákban, vagy csupán vízben áztatva, ugyanakkor húsételekhez, süteményekhez, salátákhoz is használhatjuk.

Kakukkfű

Fertőtlenítő hatása mellett segít csökkenteni a köhögést, torokfájást is. Kitűnő fűszer a hal- és csirke ételekhez, de a mediterrán konyha ízeihez is kitűnően passzol.

Szegfűszeg

Gyulladáscsökkentő, vírus- és baktériumölő tulajdonságokkal bír, ugyanakkor remekül használható a köhögés csillapítására, a hurut oldására is. Meleg italként is fogyasztható, de illik bizonyos húsételekhez és édességekhez is.