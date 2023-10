A rosszindulatú emlődaganat az egyik leggyakoribb ráktípusnak számít a hölgyek körében. Az American Cancer Society szerint az emlőrák az összes női rák közel harmadát teszi ki, Magyarországon 2020-ban mintegy 7144 hölgynél diagnosztizálták. Magyarországon évente 2000 hölgynél alakul végzetesen a betegség, ezzel az első számú haláloki tényező a rákos megbetegedések között. Bár a tudományos fejlődésnek köszönhetően csökkent a halálozás, de a betegség előfordulási aránya a 2000-es évek közepe óta lassan, évi 0,5 százalékkal nőtt. Ennek hátterében áll többek között az elhízás, a 35 év feletti gyermekvállalás és részben annak tudható be, hogy egyre kevesebb nő vállal gyermeket. Az emlődaganat a 45-65 év közötti nőknél a leggyakoribb, Magyarországon ebből a korcsoportból kerül ki az esetek közel fele. A szakértők abban egyet értenek, hogy a korai diagnózis felállítása segíti a betegség gyógyítását, hiszen a mellrák is jó eséllyel kezelhető, ha a daganat még nem adott áttétet létfontosságú szervekbe. Az általános emlőrákszűrést 2002-ben vezették be Magyarországon a 45 -65 év közötti hölgyek körében, és 10 év alatt a statisztikák a halálozások 20 százalékos csökkenését mutatják.



Dr. Barna Krisztina, az Affidea Magyarország képalkotó diagnosztika orvosigazgatója elmondta: „Az emlőrákszűrés minden hölgynek 35 éves kor fölött évente ajánlott. De az emlőszerkezet, a családi anamnézis, vagyis az, hogy előfordult-e a közvetlen rokonok között korábban mellrák és/vagy petefészekrák, valamint a hormonális státusz is befolyásolhatja azt, hogy valakinek milyen idősen kell először emlővizsgálatot végeztetni. Azoknak - akiknek a családjában előfordult ez a betegség - 5 évvel azelőtt kell elkezdeni a rendszeres mammográfiás vizsgálatokat, mielőtt a rokonnál az igazolt megbetegedés történt."



A legmegbízhatóbb eljárás az emlőrákszűrésre a mammográfia, ugyanakkor ajánlott mindenkinek komplex emlővizsgálatot végeztetni, amely magába foglalja a mammográfia mellett a szakorvosi fizikális vizsgálatot és az emlők és nyirokrégiók (hónalj, kulcscsont környéke) ultrahang vizsgálatát is.

Minden év októbere az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja, hogy felhívja a hölgyek figyelmét a betegségre és a rendszeres, éves szinten megismétlendő mammográfiás szűrés fontosságára.