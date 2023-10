Ha bemegyünk egy nyilvános WC-be az az utolsó dolog, amit szeretnénk, hogy valamilyen kórokozót magunkkal vigyünk. Egy mikrobiológus azonban megdöbbentő dolgot osztott meg, a kézszárítókkal rengeteg baktériumot juttathatunk a már szappannal megmosott kezünkre - írja a Mirror.

Tim Call mikrobiológus akkor kezdett foglalkozni a kézszárítókkal, miután azt hallotta, hogy rengeteg ember elutasítja ezeknek a használatát a bennük lévő baktériumok miatt. Elvégzett egy kísérletet, hogy lássa, igazuk van-e: Petri-csészét helyezett el egy nyilvános WC-ben és tett egyet a kézszárító alá is. Maga is meglepődött az eredményeken.

„Azért végeztem el ezt a tesztet, mert sokan úgy gondolják, hogy a kézszárító szörnyű módja a kézmosás utáni kézszárításnak, én pedig kételkedtem ebben" - mondta a TikTokon is nagyon népszerű mikrobiológus. A nyilvános WC-ben kihelyezett csészét 10 perc után nézte meg. Megdöbbenve látta, hogy ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy öt baktériumkolónia is megtelepedjen benne. Ezután közvetlenül a kézszárító alá tett egy másik csészét, és kétszer aktiválta a mozgásérzékelőt. Először 8 baktériumkolóniát fedezett fel, majd a második aktiválás után 15-öt. Tim ezután egy újabb edényt helyezett a szárító alá, 10-szer indította be, és megdöbbentő módon 20 baktériumkolóniát talált, valamint két nagy gombafoltot. Ennek ellenére nem hiszi, hogy a kézszárító olyan rossz lenne, mint az emberek hiszik.

Felhívta a figyelmet, hogy a kézszárító a nyilvános WC levegőjét szívja be, ami már eleve szennyezett, tehát nem a kézszárítóban laknak a kórokozók. Ezekkel a baktériumokkal akkor is találkozunk, ha csak betesszük a lábunkat egy nyilvános illemhelyre, ezért semmi sem indokolja, hogy mellőzzük a kézszárító használatát.

Tim videója mindezek ellenére sokakat elborzasztott. Az egyik TikTok-felhasználó azt írta, hogy ezek után ki sem teszi a lábát a házból, egy másik pedig azt, hogy továbbra sem fogja a kézszárítót használni, és a gyerekeinek sem engedi.

Tim egyébként rendszeresen tesz közzé oktatóvideókat a TikTokon, bemutatva, milyen piszkosak lehetnek a használati tárgyaink.