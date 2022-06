Az intim területünknek hatékony a védelmi rendszere, de ha nem vagyunk elég körültekintők, könnyen fel is borulhat a kényes egyensúly. Ha pedig megváltozik a hüvelyflóra, akkor olyan kártékony baktériumok is elszaporodhatnak, amelyek nemcsak kellemetlenséget, de komoly szövődményeket is okozhatnak. Ha a baj már megtörtént, akkor mindenképpen fontos orvoshoz fordulnunk a problémánkkal, de ha néhány szabályt betartunk, csökkenthetjük a fertőzések kialakulásának esélyét. Összeszedtük, mire érdemes odafigyelni.

A hüvely saját védelmi rendszere normál körülmények között megakadályozza a kártékony baktériumok elszaporodását. A hormonrendszer, valamint a hüvelyben lévő jótékony tejsavbaktériumok, az úgynevezett Lactobacillusok felelősek az intim terület egészségének és a hüvely savas pH-értékének fenntartásáért. Ez a kényes egyensúly viszont felborulhat, akkor pedig a kóros baktériumok túlszaporodhatnak, és a húgyhólyagba feljutva könnyen gyulladást okozhatnak. A hüvely pH-egyensúlyát sok tényező befolyásolja, ilyen az antibiotikum használata, a gyakori, intenzív szexuális élet és a nem megfelelő intim higiénia is. Ha viszont betartunk néhány szabályt, csökkenthetjük annak esélyét, hogy kellemetlen hüvelyi fertőzésekkel vagy hólyaghuruttal, ismertebb nevén felfázással kelljen megküzdenünk.

Vécék körültekintő használata

A saját környezetünkben a testünk számára ismert organizmusok vesznek bennünket körül. Ám ha nyilvános helyen használjuk a mosdót, ráadásul nem megfelelő módon, mi magunk is előidézhetjük, hogy a kórokozó baktériumok az intim területeken megtelepedjenek, és fertőzés alakuljon ki. Ezért idegen helyen nagyon körültekintően kell használnunk a mosdót. Fontos szabály, hogy soha ne üljünk rá máshol az ülőkére, még akkor sem, ha azt letakartuk papírral. WC-használat előtt és után is mossunk kezet, és ha lehet, ne használjuk a közös kéztörlőt, legyen nálunk inkább erre a célra papír zsebkendő. Az illatosított vécépapírokat és nedves törlőkendőket is kerüljük, mert ezek szintén képesek megváltoztatni a hüvely pH-ját.

A helyes törlés

Természetesen arra is oda kell figyelnünk, hogyan tisztítjuk az intim területünket, ez nyilvános helyen éppen olyan fontos, mint az otthonunkban. A helyes törlési irány: elölről hátra, vagyis a hüvely felől a végbél irányába. Erre azért kell figyelnünk, mert a végbél környékén rengeteg olyan baktérium van, amely a hüvelybe jutva komoly fertőzéseket okozhat. Ilyen az E. coli is, ami a legtöbbször felelős a különböző húgyúti fertőzések, így a felfázás kialakulásáért is. Az is fontos, hogy nyilvános helyen kerüljük a kihelyezett közös vécépapírok használatát. Gondolkodjunk előre, és mindig legyen nálunk kéznél papír zsebkendő.

Ne tartsuk vissza a vizeletet!

A nyilvános mosdókban tehát elővigyázatosan kell a dolgunkat elvégezni, az viszont nem jó ötlet, ha inkább úgy döntünk, hogy visszatartjuk a vizeletünket. A pangó vizelet és a húgyúti betegségek kialakulása között ugyanis van összefüggés. A húgyhólyagban gyűlő vizelet kiváló táptalaj az olyan baktériumok számára, mint az E. coli, amely 20 perc alatt akár meg is duplázhatja magát, ezért minél tovább tartjuk vissza a pisilést, annál nagyobb az esély arra, hogy fertőzés alakul ki. Azzal tehát, hogy nem használjuk a nyilvános mosdót, és inkább visszatartjuk a vizeletünket, nem csökkentjük a fertőzések kialakulásának kockázatát, sőt, segítjük a baktériumok elszaporodását. Amint arra alkalmas helyet találunk, kellő körültekintés mellett inkább ürítsük ki a hólyagunkat, mert a visszatartással sokat kockáztatunk.

Elegendő folyadék

Azzal sem érdemes próbálkozni, hogy kevesebb folyadékot viszünk be a szervezetünkbe mondjuk egy olyan napon, amikor tudjuk, hogy sokáig távol leszünk az otthonunktól, ezzel együtt pedig a kényelmes WC-használattól. A bőséges folyadékfogyasztás ugyanis elősegíti a fertőzések elkerülését, természetesen csak abban az esetben, ha azonnal ürítünk is inger esetén. A megfelelő mennyiségű folyadék támogatja a veseműködést, ezzel együtt pedig a salakanyagok távozását és a baktériumok „kimosását" is. Ha nem iszunk eleget, azzal komoly egészségi problémák, egyebek mellett akár vesekő kialakulását is kockáztatjuk. Természetesen az sem mindegy, milyen folyadékot viszünk a szervezetünkbe: ha tehetjük, akkor csak vizet igyunk, és kerüljük a koffeint, az alkoholt és a cukros üdítőket is.

