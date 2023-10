Az utóbbi időben az egészségügyi kutatások során nagy fókusz esik az Alzheimer-kórra. Egyre több dolgot tudhatunk meg a betegségről, így ma már arról is vannak információk, hogy milyen előjelei vannak, sőt, már azt is vizsgálják, hogyan lehetséges (lehetséges-e egyáltalán) minimalizálni a kialakulásának az esélyét.

Az Alzheimer-kór nagyon sok embert érint a világon, főleg, ha a családtagokat, hozzátartozókat is figyelembe vesszük, ugyanis a betegség a környezetre is nagy fizikai és mentális terhet ró. Azt azonban kevesen tudják, hogy vannak módok arra, hogy bárki megtudja, fennáll-e nála a betegség kialakulásának kockázata.

Egy szakértő szerint léteznek olyan módszerek is, amelyekkel meg lehet próbálni minimalizálni a betegség kialakulásának esélyét. Paula Benedi, természetgyógyász, a Synergised alapítója szerint vannak olyan dolgok, amelyek csökkenthetik a kockázatot. A Synergised abban segít, hogy az emberek holisztikusan gondolkozzanak az egészségükről.

Benedi nemrégiben arról beszélt, hogy mi befolyásolhatja az Alzheimer-kór kialakulását és hogyan lassítható a progresszió. A szakértő szerint a genetika és a hormonok, nagy hatással lehetnek az egészségünkre, de ezenkívül tesztek is kimutatják, mekkora az esélyünk arra, hogy Alzheimer-kór alakuljon ki nálunk.

Úgy véli, az Alzheimer-kór kialakulásában szerepet játszhatnak a pajzsmirigy megbetegedései, a magas kortizolszint, valamint az ösztrogéndominancia, ami gyulladást okoz a szervezetben és később betegséghez vezethet. Hozzátette, a magas vércukorszint szintén növeli a kockázatot. Ha a szervezetünknek magas a réztartalma, az is szerepet játszhat az Alzheimer-kór kialakulásában.

Ezt a hajszövet-teszttel lehet megállapítani, A magas rézszint - idézi Paulát a Daily Star - nagyon gyakori, hogy az ADD-ben, az ADHD-ban, az autizmusban, a különféle allergiákban és hangulati zvarok esetén is megtalálható.

Köztudott, hogy az Alzheimer-kór kialakulása genetikus is: mindannyiunkban megtalálható az úgynevezett APOE gén, amelynek három típusa van: APOE2, E3 és E4. Ezek közül az utóbbi hordozza magában a betegség kialalkulásának kockázatát. Aki ezzel a génnel rendelkezik, állítja Benedi, jobban teszi, ha fokozottan egészségesen él, ha kevés zsírt fogyaszt, semmiképp ne ketogén diétázzon és nagyon óvatosnak kell lennie at alkohollal is.

