Sindy Jodar, a British Heart Foundation vezető kardiológusa arról számol be, hogy sokan már csak akkor fordulnak orvoshoz szívproblémájukkal, amikor nagy a baj. Hangsúlyozza, a legkisebb gyanú felmerülésekor vizsgáltassuk ki magunkat, hogy elejét vegyük a nagyobb bajnak. A Daily Mailnek azt is elárulta, mi az a nyolc tünet, ami kezdődő szívbetegségre utalhat.

Szokatlan és tartós fáradtág

Az normális, ha egy kimerítő nap vagy időszak után hullafáradtak vagyuk. Ám ha semmi ilyen nem történt és nem is tudjuk kipihenni magunkat, az nem jót jelent. Persze ez nem csupán szívbetegségre, hanem például vérszegénységre vagy rossz mentális állapotra is utalhat, de nem árt, ha kardiológus is megvizsgál bennünket.

Diszkomfortérzés különféle testtájakon

A test különböző területein jelentkező enyhe kellemetlenségek, beleértve az állkapocs, a nyak, a hát vagy a gyomor diszkomfortja is jelezhet szívproblémát.

Ödéma

Ha a boka vagy a has szokatlanul duzzadtnak tűnik, az a vízvisszatartás jele is lehet. Ezt szívprobléma okozza a leggyakrabban, tehát ne menjünk el mellette, vizsgáltassuk ki magunkat.

Hányás és fulladásérzés

A hányinger nem ritka tünet és többnyire múló állapot, de ha fulladással és mellkasi fájdalommal jár, haladéktalanul menjünk orvoshoz.

Ájulás

Egyáltalán nem normális dolog, ha elájulunk. Ennek is számos oka lehet, akár pánikbetegség vagy neurológiai gond, de akármi is legyen a hátterében, ne halogassuk az orvoshoz menetelt. Az orvos diagnosztikai teszteket végez, mint például EKG-t, echokardiogramot vagy vérvizsgálatot, hogy kiderüljön mi a baj.

Légszomj

A lélegzetvételért küzdeni borzasztó dolog. Bárki, aki légszomjat tapasztal mindennapi tevékenysége során vagy nyugalomban, keresse fel orvosát, javasolja a szakember. Ez különösen igaz, ha mellkasi fájdalommal jár. Az enyhe mellkasi kényelmetlenséget is mindig ki kell vizsgálni, de vannak, akik ezt összetévesztik emésztési zavarokkal vagy izomfájdalommal - hangsúlyozza.

Szokatlan izzadás

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, ha valaki akkor is erősen izzad, ha nem végez megerőltető testmozgást. Ezt a tünetet a stressz is okozhatja, de ha mellkasi fájdalmakkal párosul, ne késlekedjünk.

Szabálytalan szívverés

A pulzusunk a tevékenységünk függvényében állandóan változik, ám ha túl nagy különbségek vannak rövid időn belül úgy, hogy nem változtattunk a tevékenységünk aktivitásán, az baj. Az okosórák és a fitneszkövetők értékes adatokat szolgáltathatnak a pulzusszámról, és bizonyos mértékig észlelhetik a szabálytalanságokat. Segíthetnek nyomon követni a pulzusszám általános tendenciáit, különösen fizikai aktivitás vagy pihenés közben. Azonban ezek nem helyettesítik az orvost, de a figyelmet felhívhatják, hogy nincs minden rendben.