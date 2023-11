Sok nő tapasztalta már élete során, hogy a menstruációt megelőző napokban nem érzi jól magát. Ilyenkor azt mondják ránk, hogy hisztisek vagyunk, pedig a PMS sokkal több, mint hiszti. A premenstruális szindróma tünetei nagyon sokfélék lehetnek, kialakulásának oka pedig az, hogy a szervezetben megbomlik a menstruációs ciklust vezérlő hormonok egyensúlya. Ezeken a napokon jellemző tünet lehet a mellfeszülés, a fejfájás, az alhasi görcs, a labilis hangulat, a túlérzékenység, az ingerlékenység, a koncentrációs nehézség, a tartós rosszkedv, de gyakori a farkaséhség, a cukor iránti sóvárgás és a szexuális vágy csökkenése is. A PMS azoknál a nőknél is jelentkezhet, akik korábban méheltávolításon estek át, de maradt legalább egy működőképes petefészkük. A PMS „öröklődhet" is, azok a nők hajlamosabbak lehetnek rá, akiknek az édesanyja vagy a nővére is szenved ettől. A panaszok az életkor előrehaladtával és a stresszes életmóddal erősödhetnek.



A PMS tünetei az egyes életszakaszokban is eltérhetnek, mutatjuk, hogyan:

30-as évek: A 30-as nőknél általában kevesebb PMS-tünet jelentkezik. Ennek oka lehet az is, hogy a legtöbb nő ebben az életszakaszban vállal gyermeket, a terhesség és a szoptatás pedig enyhíti a tüneteket. Sajnos, amint visszatér a menstruáció, a PMS-tünetek is újra jelentkeznek, ellentétben a cikluszavarral, ami a szülést követően általában rendeződik. Az is előfordulhat, hogy a tünetek erősödnek azoknál a nőknél, akik abbahagyták a fogamzásgátlót. A gyógyszer elhagyása hormonális változásokat okoz.

40-es évek: A 40-es éveikben járó nőknél a premenopauza (a menopauza előtti 5-10 év) idején megint erősödhetnek a panaszok. Ez összefügg azzal is, hogy a csökkenő hormonszint miatt rendszertelenné válik a menstruáció.

A PMS kellemetlen tüneteit életmódváltással enyhíthetjük. Fontos, hogy rendszeresen mozogjunk, csökkentsük a szénhidrátbevitelt, törekedjünk a stresszmentes mindennapokra, kerüljük a dohányzást, az alkoholt és kávézzunk kevesebbet. Vannak már olyan hormonmentes, gyógynövénykivonatot tartalmazó készítmények, amelyek segíthetnek a tünetek enyhítésében.



A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.