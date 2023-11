Sokan zseniálisnak találják azt az avokádótárolási hacket, amely a TikTokon terjed. A lényege röviden: amikor hazavisszük a gyümölcsöt, tegyük vízbe, ami lelassítja az oxidációt, így elkerülhetjük azt, hogy megbarnuljon.

Az egészségügyi szakemberek szerint a módszer nem hogy nem zseniális, hanem egyenesen hátborzongató: ugyanis a víz tökéletes táptalaja a kártékony baktériumok szaporodásához, ami gyomor- és bélfertőzéshez vezethet.

Bár egyértelmű, hogy a módszerrel hosszabb ideig friss marad az avokádó, mégse alkalmazzuk. A vízben ázó avokádótól könnyen listeria- és a szalmonellafertőzést kaphatunk - idézi a Mirror Dr. Duane Mellort, a birminghami Aston Egyetem dietetikusát.

Az avokádóról tudni lehet, hogy nagyon egészséges, ám nem zöldség, hanem gyümölcs. Ma már szinte bárhol beszerezhető és amennyiben kellően puha gyümölcsöt választunk, rögtön fogyasztható.Rengeteg tápanyagot és antioxidánst tartalmaz, például folsavat, Omega 3-at, magnéziumot, káliumot, luteint és rostot. Ezen kívül gazdag A-, C-, D-, E-, K-vitamonokban és a B csoport vitaminjaiban is. És ha ez még nem lenne elég, van még benne réz, mangán és vas is. A további jótékony hatásairól itt írtunk, ebben a cikkünkben pedig avokádóból készült alkotásokat nézegethetsz.