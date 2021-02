Bár tény, hogy nem olcsó, de már szinte bárhol beszerezhető és amennyiben kellően puha gyümölcsöt választunk, rögtön fogyasztható. Ha pedig nem megfelelő állagú, erre is van már egy zseniális trükk, hogyan érleljük meg az avokádót 10 perc alatt. Az avokádó azonban nem csak élelmiszer, sokkal sokoldalúbb ennél, használják szépségápolásban, kozmetikai termékekhez, különböző házi készítésű maszkokhoz. Fogyókúrába is beilleszthető, de már a divatiparba is betört.

7 ok, amiért mi sem tudunk ellenállni az avokádónak:

1. Az avokádó vitaminokban, tápanyagokban és antioxidánsban gazdag

Az avokádó rengeteg tápanyagot és antioxidánst tartalmaz, például folsavat, Omega 3-at, magnéziumot, káliumot, luteint és rostot. Ezen kívül gazdag A-, C-, D-, E-, K-vitamonokban és a B csoport vitaminjaiban is. És ha ez még nem lenne elég, van még benne réz, mangán és vas is.

2. Az avokádó nem hizlal

Az avokádó kalóriában gazdag, 100 g átlagos tápértéke 160 kcal, viszont tele van rostokkal, értékes, telítetlen zsírsavakkal, amitől sokáig telítettség érzésünk lesz. Így akár diétába is beilleszthető, persze nyilván nem mindegy, mivel kombináljuk. Ehetjük önmagában, pirítósra kenve, salátába keverve. De láttam én már avokádót desszertként is felkínálva.

3. Az avokádóból készül az egyik legfinomabb mártogatós, a guacamole

Érett avokádó, egy kis lilahagyma, paradicsom, citromlé, koriander, oregánó és már kész is van a mexikói konyha egyik népszerű fogása. A bevállalósak chillivel is ízesíthetik. Nem csak egészséges, hanem trendi is a zöld mártogatós, nachoshoz vagy épp egy házi quesadilla mellé.

4. A hidegen sajtolt avokádóolaj salátákhoz, de sütéshez, főzéshez és grillezéshez is kiváló

Az avokádóolaj kiváló alternatívája az olívaolajnak. Jellegzetes íze feldob bármilyen salátát, de sütéshez, főzéshez ugyanúgy használhatjuk.

5. Az avokádó a szépségiparban is szupersztár

Legyen az tusfürdő, sampon, testápoló vagy éppen arcmaszk, az avokádó mindenhol megjelenik. Nem véletlen, hiszen a zöld gyümölcs levének használatától a bőr puha és hidratált lesz, a benne levő antioxidánsok pedig védik a bőrt a károsodástól. A vitaminoknak és ásványi anyagoknak köszönhetően a hajat is táplálja és erősíti. Nyers avokádóból például szuper hajpakolás készíthető, mely csodát művel a hajkoronánkkal. Amennyiben úgy érezzük, hogy el vannak tömődve a pórusaink és zsíros hatású az arcbőrünk, az avokádó és uborka együttese csodát fog művelni a bőrünkkel.

6. Az avokádó szuper egészséges smoothie alapanyag

Nagy divat a gyümölcsturmix, mely kiváló frissítő és akár egy reggelit is helyettesíthet. Bár leginkább gyümölcsökből készül, a különböző smoothie receptekben megjelenik az uborka, zeller, sárgarépa, spenót, cékla és avokádó is. Ha szeretnénk még fokozni az egészségfaktort, tehetünk bele diót, chia magot vagy kendermagot is.

7. Az avokádó, mint divatcikk

Amióta az avokádó divatba jött, megjelent már táskákon, pólókon, zoknikon, kulcstartón, de még felfújható gumimatracon is. Létezik avokádó szeletelő, hámozó és még magyar nyelvű kártyajáték is. Nagy rajongótábora van az egyedi alakú, rücskös zöld gyümölcsnek.