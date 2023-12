Év vége, ünnep, társaság, összejövetelek. Ilyenkor gyakrabban kerülnek elő a poharak, jólesik egy-két pohár bor, és persze itt az idő a pezsgős koccintásokra is. Nyilván van, amikor ennek helye van és jól is esik, de vannak olyan esetek, amikor bizony érdemes csínján bánni az alkoholfogyasztással.

Természetesen az alkoholfogyasztás nem egyformán hat mindenkire, és a fogyasztás időpontja, az elfogyasztott mennyiség és egyéb tényezők is befolyásolják ezt. Az viszont biztos, hogy ha valakinek alvászavara van, akkor különösen érdemes óvatosnak lenni és még a kiemelt alkalmak során is tartózkodni a túlzott alkoholfogyasztástól. Az alkohol és az alvás közötti kapcsolat ugyanis sokkal összetettebb, mint gondolnánk, obstruktív alvási apnoé esetében pedig a kockázat még magasabb.

Obstruktív alvási apnoéban szenvedők esetében az alkoholfogyasztásnak komoly következményei lehetnek. Bár eleink szerint este egy kis „szíverősítő" meghúzása, azaz a lefekvés előtti alkoholfogyasztás nyugtató hatású és kifejezetten segíthet az elalvásban, ennek sajnos az ellenkezője igaz. A lefekvés előtti órákban fogyasztott alkohol kifejezetten rontja az alvás minőségét és mennyiségét. Az alkoholfogyasztásnak az egyik ismert hatása, hogy megzavarja a természetes alvási ciklusokat, és érintheti az egyes alvási szakaszokban eltöltött időt is. Elsősorban a gyors szemmozgással járó REM-alvást, ami az álmodással társul. Az alkohol hatására megnőhet az éjszakai ébredések, felriadások száma is főleg az alvás második felében. Az alkohol vízhajtó hatása is érvényesülhet, így gyakrabban kell éjszaka felkelni és kimenni a mellékhelyiségbe, ami szintén megzavarja a pihenést. Így az alvás minősége könnyen rosszabb lehet.

Az alkohol egyébként nem csupán az alvás szakaszait zavarja meg, hanem az izmokat is ellazítja, beleértve a légzéshez szükséges, torkot körülvevő izmokat is. Ez a nemkívánt relaxáció, azaz a lélegzésért felelős izmok ellazulása felületes és lassabb levegővételt eredményezhet, sőt egyes esetekben akár a légutak teljes összeomlását is okozhatja, ami gátolhatja a normális légzést és a megfelelő oxigénellátást.

Az alkohol hatására az is előfordulhat, hogy a szervezetünk riasztórendszere nehezebben kapcsol be, amikor a légutak elzáródnak és így hosszabb lesz a légzéskimaradás, ez pedig növeli az oxigénhiány és a fáradtság kockázatát. Minél gyakrabban és minél hosszabb ideig tart az alvási apnoé, annál inkább nő a nappali álmosság és fáradtság érzése.

Természetesen nem az az ajánlás, hogy mindenki mellőzze az alkoholt, de próbáljuk meg kerülni az italfogyasztást az alvás előtti órákban, abban pedig végképp ne bízzunk, hogy majd egy kis esti kupicától vagy pohárkától fogunk jobban aludni. Inkább találjunk olyan megfelelő relaxációs technikákat, alakítsunk ki olyan alváshigiéniai szokásokat, amelyek nem okoznak további alvási apnoé kockázatot - ajánlja a SomnoCenter Alvászavar Központ.