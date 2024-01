Sokan már a száraz január kíhívás közepén is túl vannak, közülük többen levonták a konzekvenciát, ugyanis már 3 hét alatt is sokat javult a közérzetük az alkoholos italok elhagyásával. Vannak, akik időközben feladták, ám egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert az elhatározásuk nem volt komoly. Szakemberek most elárulják, melyek azok a praktikák, amelyekkel könnyebb kitérni az alkohol csábítása elől.