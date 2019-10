A Csernobil sorozat népszerűsége nyomán minden eddiginél több katasztrófaturista látogat el a tragédia helyszínére. Sokan kíváncsiak arra, hogy hol történt a 20. század legnagyobb atombalesete, és sorra kerülnek is fel a turisták áltál készített videók az internetre.

Bár Csernobillal kapcsolatban már nem könnyű újat mutatni, vannak, akik azonban még mindig megpróbálják. Íme, a legfrisebb felvétel, amelyet szintén egy túrázó készített videót a látogatása helyszínéről, amit meg is osztott a nagyvilággal.

A Csernobilba özönlő katasztrófa-turisták eddig csak a szellemvárosként emlegetett Pripjaty városát látogathatták, és az atomerőművet is csak kívülről szemlélhették. Az ukrán kormány úgy döntött, hogy 33 évvel a csernobili katasztrófa után engedélyezik a belépést a 4. reaktor vezérlőtermébe is. A reaktor megnyitásával párhuzamosan új utakat hoznak létre, javítják a térerőt, és feloldják a filmezési tilalmat is.