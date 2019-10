Megérkezett hazánkba is a legújabb internetes őrület, a #tetrischallenge, ami lényegében a különböző szakmák bemutatására hivatott. A Tetris Challenge névre keresztelt legújabb internetes kihívás elsősorban a szolgálatot teljesítő erőknek szól.

A kihívás lényege, hogy a résztvevők a földre fekszenek, magukat pedig körbeveszik gondosan a földre elhelyezett eszközökkel, olyanokkal, amik a napi munkavégzésükhöz elengedhetetlenek. Az egész kompozícióról egy fotó készül. Természetesen az is fontos, hogy a képet felülnézetből készítsék. Az elkészült fotókat pedig #tetrischallenge hasthaggel ellátva felteszik a közösségi oldalakra.

A világ minden tájáról csatlakoztak már orvosok, mentősök, tűzoltók és számos egyéb szakma képviselői is a kihíváshoz. Hazánkban is egyre többen mutatják meg munkájukat egy-egy ilyen megkomponált fotóval.

A játék amellett, hogy közösségeket mozgat meg és vicces is, számos olyan szakmát is megismertet a nagyközönséggel, amikről eddig nem is hallottunk.

Összeszedtük a legviccesebb és a legjobban elkészített hazai kihívásokat:

Az első helyen mindenképpen Hodász András plébános fotója végzett, aki ministránsaivel együtt a templom bejárata előtt készítette el a tetris challenge kihívást.

Második helyre egyértelműen a Magyar Honvédség csapata végzett, akik egy iszonyű menő helikopteres fotóval szálltak be a játékba.

A harmadik helyre szerintünk a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság kutyás körzeti megbízottját kell tenni, aki kutyájával és megannyi eszközével feküdt le a földre.

Negyedik helyen a Baranyai Megyei Rendőr-főkapitányság sajtós munkatársai végeztek a ki listánkon. Szerintünk nagyon vicces, ahogy a törékeny hölgyek és a nagyon magas urak egymás mellett fekszenek.

Ötödik helyre a Nemzeti Nyomozó Iroda központi helyszínelői kerültek, akik szintén egy nagyon szellemes összeállítással készültek.