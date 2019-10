Tóth Gabi karácsonyra várja első gyermekét. Az énekesnő már a babaszobát is alakítgatja, miközben a munka frontján is helyt áll, ugyanis ő a Sztárban Sztár leszek! egyik zsűritagja, hétvégén pedig kezdetét vették az élő show-k is. Gabi az első adásban kifejezetten dögös ruhát viselt, amiben dekoltázsa, de lábai is megvillantak, és természetesen a pocakja is gyönyörűen látszik.