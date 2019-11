Ismerd jól a párod ízlését

Az egyik legfontosabb dolog, hogy jól ismerd a párod személyiségét és az ízlését. Persze ha már olyannyira komolyra fordult a dolog, hogy együtt képzelitek el a jövőtöket, akkor valószínűleg ezzel nincs probléma. A lényeg, hogy kitaláld, mi is az, amire igazán vágyik. Ha romantikus típus, akkor mindenképp romantikus körülmények kellenek a lánykéréshez, ha viszont szereti a merészebb, kissé vadabb dolgokat, akkor nyugodtan próbálkozhatsz valami extrém móddal is.

Otthoni romantika

Koncentráljunk most a romantikus lánykérésre. A helyszínt tekintve nem is kell messzire menni érte, ha nem szeretnéd, hogy mások is szemtanúi legyenek annak, hogy felteszed a nagy kérdést párodnak, akkor akár otthon is sor kerülhet a lánykérésre. Néhány mécses, gyertya, egy csokor rózsa, szétszórt virágszirom, esetleg lágy dallam már meg tudja teremteni a romantikus hangulatot. Egy közös vacsora és finom bor elfogyasztása után a benned lévő félelem is elillan és bátran letérdelhetsz kedvesed elé.

A szabadban

Ha inkább kimozdulnál otthonról, akkor különösen sok lehetőség közül választhatsz. Sokan a közös nyaraláson teszik fel a nagy kérdést kedvesüknek, például egy vízesés előtt vagy a naplementénél a tengerparton. Van, aki egy társassági eseményen vagy családi összejövetelen a szerettek és barátok előtt kéri meg szerelme kezét, de olyan is akad, aki a tábortűz mellett vagy az éttermi vacsoránál, a desszert előtt adja oda a gyűrűt.

A megfelelő alkalom

Vannak népszerű időpontok és dátumok a lánykérésre. A szerelem és a szeretet ünnepe már önmagában gondoskodik a meghitt hangulatról, így ha Valentin-napon vagy pedig szenteste kéred meg párod kezét, az biztosan emlékezetes marad. Ha közeledik az évfordulótok vagy a szerelmed születésnapja, akkor szintén elgondolkodhatsz rajta, hogy ajándékként gyűrűvel leped meg őt. Vannak azonban olyanok is, akik jobban szeretik a spontánabb dolgokat és olyan alkalmat választanak, amikor talán a legkevésbé számít rá a kedves.

Térdre ereszkedve

Ha elhatároztad magad a lánykérésre, azt is át kell gondolnod, hogyan is teszed majd fel a nagy kérdést. Hidd el, a térdre ereszkedés soha nem megy ki a divatból. Klasszikusnak számít, ám egyáltalán nem elcsépelt. A legtöbb lány meghatódik attól, ha párja térden állva kéri meg. Vannak viszont olyanok is, akik nem szóban teszik fel a kérdést, hanem ráírják egy cetlire, vagy pedig ha nem riadnak meg a nyilvánosságtól, akkor mások szeme láttára, kivetítőn jelenítik meg a „Hozzám jössz feleségül?" kérdést.

Még néhány romantikus és egyedi ötlet lánykéréshez

Vidd a felhők fölé: szervezz hőlégballonos kirándulást pezsgővel.

Készíts videót a közös fotóitokból, amely végén elhangzik a nagy kérdés.

Kérd meg szerenáddal vagy lejátszd le neki a közös dalotokat.

Hagyj egy cetlit az éppen olvasott könyvében a nagy kérdéssel.

Vidd a reggelijét az ágyába, a tálcán pedig legyen ott a gyűrű.

