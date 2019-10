Köszönjük, Izabell, hogy kis hősként viselkedtél! Büszkék vagyunk Rád!

Videónk üzenete, hogy a gyerekeket tekintsük partnernek a biztonság terén is! Mondjuk el nekik, hogy milyen telefonszámon kérhető segítség és hogyan kell viselkedni, ha baj történik. Azt se felejtsük el megemlíteni nekik, hogy ha a kicsik tűzoltókkal találkoznak, ne ijedjenek meg tőlük vagy a felszereléseiktől, hiszen azok is a segítségnyújtást szolgálják – számolt be közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.