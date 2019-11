Polyák Lilla színházi munkái mellett szerepet kapott a Mintaapákban is, ami így együtt mérhetetlenül leterhelte. Alig látta családját, és gyakorlatilag nem is igazán emlékszik a szeptemberben történtekre.

Mintha a feszített tempójú forgatás nem lett volna elég, a Budapesti Operettszínházban felújítottuk A szépség és a szörnyeteget, a Pinceszínházban pedig a C'est la vie-t mutattuk be. Amióta édesanya vagyok, olyan még nem volt, hogy késő este értem haza és a gyerekeimmel csak hétvégén találkoztam. Mire felkeltek, már forgattam, és aludtak, amikor hazaértem – vallotta be a Blikknekaz énekes-színművész.

"Korábban időm se lett volna rá, de most úgy éreztem, elég nagyok már a srácok, hogy többet vállaljak, és az is jót tett a szakmánknak, hogy egyre jobb sorozatok készülnek. Több ügynökségnél is ott volt a portfólióm, és többkörös válogatás után kaptam meg Klára szerepét. Ám amikor elmondták, ez milyen elfoglaltsággal jár, elbizonytalanodtam. Úgy éreztem, nem bírjuk majd, de Máté biztatására végül vállaltam. Azt mondta, most én következem – idézte fel Polyák Lilla, aki kilenc éve nem szerepelt tévés produkcióban.

Közel egy éven át én voltam az ő hátországa, amikor a naturál testépítőversenyre készült, most ő támogat és ő vállal kevesebbet. Gondoskodik a gyerekekről, de a srácok is megértőek. Családi segítség nélkül ezt nem tudom végigcsinálni. Most, hogy a Mintaapák első két részét láttam, azt kell mondanom, megérte minden fáradság, és remélem, a nézők is így gondolják majd. Előfordult, hogy elaludtam a felvételek szünetében. A kollégák le is fotóztak, ahogy durmolok a sarokban."