Mc Hawer és a 33 évvel fiatalbb Fanni többször is szakítottak már, és nem keveset veszekedtek is. Legutóbb úgy tűnt, egy kiskutya mentheti meg a kapcsolatukat, de a jelek szerint ez sem jött be. "Újra és újra elhitette velem, mindent megbánt és megváltozik, de a bizalmam és a hitem is elveszett, akárcsak a tisztelete. Hiába ígérte, képtelen volt visszavenni a bicskanyitogató, hisztis stílusából, és elegem lett az elefántbolhák cirkuszából" - mesélte a Blikknek a rapper

"Nemcsak gyönyörű, hanem házias is. Utazgattunk, jól éltünk. Igyekeztem mindent megadni neki, amiben az is benne van, hogy így próbáltam a korkülönbséget kompenzálni. Őszintén érzek iránta, de a szívemről le kellett tépnem, és a telefonom után a közösségi oldalaimról is le kellett tiltanom, mert mindenhogyan próbálja visszakönyörögni magát, de már a szánalom is kiégett belőlem"- folytatta MC Hawer, aki rendkívül zokon vette, hogy volt párja kibeszélte egy kollégájának is.

"Testileg nem lépett félre, de lelkileg igen, amikor a zenésztársamnak a hátam mögött kibeszélt. Mikit még telefonon is hívogatta, és ezt a gombócot már nem tudtam lenyelni. Csak most kezd felszívódni. Jól vagyok, nem kezdtem el újra inni. Csak sajnálom, hogy így lett vége. Fanni öt magányos év után ugrott a szívembe, de vele is kudarcot vallottam. Ennyi idősen nem gondolom, hogy lesz még párkapcsolatom. Amikor a jegygyűrűmet beadtam a zaciba, a kaput bezártam" - vallotta a lapnak a rapper.