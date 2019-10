Nemrégiben még arról adtunk hírt, hogy MC Hawer és 33 évvel fiatalabb kedvese csúnyán összekaptak ciprusi nyaralásuk alatt, a zenész pedig jól ki is teregette a szennyest a Facebook-oldalán . Úgy fest, ma már újra szent a béke a szerelmesek között.

A pár korábban szakított is, a se veled se nélküled kapcsolat azonban most helyrerázódni látszik. A megoldás pedig egy kiskutya volt. MC Hawer korábban fél órára sem hagyhatta magára kedvesét, de most velük lakik és együtt nevelik Fanni kutyusát, aki sokat segít ezen a helyzeten.

Fanni egyébként pánikbetegséggel küzd, ezért korábban minden egyes fellépésére is elkísérte kedvesét, csak hogy ne kelljen egyedül maradnia, ebből pedig sok konfliktusuk volt a szerelmeseknek. "Nyolc éve kezdődött a pánikbetegségem, miután a nővéremnek drogot tettek az italába és válságos állapotban került kórházba, majd egy betörő felnyomta a redőnyt a szobámnál, hogy megnézze, van-e bent valaki. Nemrég felkerestem egy pszichológust és most nyugtató teát is iszom, amikor Géza elmegy itthonról, de Fincsi jelenléte segít a legtöbbet" - mesélte Fanni a Blikknek.