A nők különböző életszakaszaikban hatalmas testi és lelki változásokon mennek át, és mindegyiknek megvan az a feladata, tapasztalata, amit megélve egyre teljesebbé válhat az élete minden területén. Korábban a generációk együttélésekor átadták a tudást a fiatalabbaknak az idősebbek, ma azonban egyre elszigeteltebbek, magunkba fordulóbbak vagyunk, és legtöbbször akkor kezdjük el keresni problémáink okát, amikor már hosszú ideje boldogtalanul éljük meg a szerepeinket, esetleg már testi betegségek is kialakultak.

Hogyan alakulnak ki a női mintáink?

A családi mintáinkat 7 éves korunkig magunkévá tesszük, és öntudatlanul ismételjük anélkül, hogy megkérdőjeleznénk azokat.

Olyan kérdések is hatnak ránk, mint például édesanyánknak milyen volt a saját nőiességével a kapcsolata? Egyenrangúnak érzi-e, érezte-e magát a családban? Mit lát, hall a társadalomból a nőiességgel kapcsolatban? De befolyásol az is, hogy a születés után rögtön elválasztják-e az anyát a gyermekétől, aki így megéli a magára hagyatottságot, kiszolgáltatottságot, ami észrevétlenül épül be személyiségébe és hatni fog rá felnőve is.

Mindezek pedig összeadónak és felnőve azzal szembesülünk, hogy nem a saját életünket éljük, hiányzik az önbizalmunk, nem tekintenek ránk nőként a férfiak, vagy rengeteget harcolunk a mindennapokban és egyre kevesebb öröm ér minket. A nők számára különösen fontos a kommunikáció, a támogató közösségek, ahol nyíltan megmutathatják a gyenge pontjaikat, érezve, hogy nincsenek egyedül. Ha pedig e mellé egy olyan tudás és tapasztalat is támogatja őket, ami már számtalan nőiséggel kapcsolatos nehézségen segítette át őket, akkor elindulhatnak a gyógyulás útján.

Mikor keresd nőiességedben a probléma okát?

Az önismereti munka az, amivel minél fiatalabban kezd el foglalkozni az ember, annál könnyebben tud fejlődni, megoldást találni, mert nincsenek még annyira mélyen a berögzülések. Nem beszélve arról, hogy számtalan betegség - meddőség, ciszta, mióma, rák, PCOS, menstruációs problémák - gyökere is lehet a fel nem dolgozott, elfojtott érzés. Például ha a nő babát szeretne, de nincs abban a helyzetben, nincs meg hozzá a társa, ezért elnyomja magában az érzést. - mondja Kolozsi Mariann life coach.

Ma már az orvostudomány is elismeri, hogy a betegségek nagy része pszichoszomatikus eredetű, de szerencsére éppígy meg is előzhető, ha időben elkezd foglalkozni vele az ember.

Hogyan hat a mindennapi életre, ha jól kezded működtetni a női minőséged?

A mindennapi életben való sikereinknek is feltétele, hogy meg tudjuk élni azt a minőséget, amivel születtünk.

Az elférfiasodás, a túlzó elvárások a nők felé egy olyan tévút, amire könnyű rálépni. Mert lehet egy nő sikeres, eredményes, attól, hogy tudatosítja magában, nőként más igényei, szükségletei, eszközei vannak, mint egy férfinak. Egyenlők vagyunk, de nem egyformák. Minőségeink vannak: férfi és női, amiket meg kell élnünk, hogy ki tudjunk teljesedni. - fűzte hozzá Kolozsi Mariann.

Aki ezt képes megélni, önmagát ismerve tudatosan dönteni ahelyett, hogy automatikusan reagálna helyzetekben, az észreveszi, hogy a mindennapi harcok helyett harmonikusabban, kiegyensúlyozottabban tud működni. A hozzáállásunkon múlik mindez, hiszen ma már minden a rendelkezésünkre áll, hogy ha elakadtunk, feloldjuk azokat a gátjainkat, ami a vágyott életünk elé akadályt állít. Gyógyuljunk testiekben és lelkiekben, és egy kiteljesedett, boldog nővé váljunk, aki örömmel éli meg a mindennapjait.