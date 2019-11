Fésűs Nelly régóta kacérkodott a gondolattal, hogy póthajat tetet fel, amit aztán be is fonat. A színházi szerepei miatt azonban ezzel várnia kellett egészen mostanáig. A csinos sztáranyuka fodrászhoz ment és a végeredményről a közösségi oldalán is beszámolt.

A rajongóknak nagyon tetszettek friss fotói, azt mondták, a hosszú haj egészen megfiatalította.

„Nagyon régóta gondolkodtam a fonáson. Mivel a szerepeimhez nem igazán illik, így vártam... Most van egy üres hetem, csak vasárnap lesz előadásom, így gondoltam belevágok" - írta képhez.