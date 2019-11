A Mokkában mesélt arról Tatár Csilla, hogy bár gyerekkorában is fejfájós volt, a migrénes fájdalmak kisfia születése óta jelentkeztek.

„Fejfájós voltam gyerekkoromban is, de a migrén akkor ütött be, amikor megszületett a kisfiam. Ennek hormonális okai vannak, nagyon sok nő a szülés után migrénes lesz. A különbség az, hogy gyakorlatilag azt érzed, meghalt a napod. Lépsz, fáj a fejed, hányingered van, könnyezik a szemed. Én úgy szoktam mondani, hogy az életről is lejön az ember, mert a fény is fáj" - mesélte a műsorban Csilla.