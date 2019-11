Örömkönnyeket csalt édesanyja szemébe a kis Tina eljegyzése. A Párizsból hazatérő menyasszony beszámolóját hallgatva Tina és Emilio is meghatódtak.

Hazatért Párizsból Jellinek Tina lánya, akit az Eiffel-torony lábánál jegyzett el kedvese a meglepetés út alatt. Az édesanya már alig várta lánya beszámolóját és azt, hogy láthassa az eljegyzési gyűrűt.

„Norbi nagyon sokat készült az eljegyzésre. Folyamatos egyeztetésben voltunk, még azt is megkérdezte, hogy Tini melyik kezére kell majd felhúznia a gyűrűt" – mondta meghatottan a büszke édesanya, aki el sem hiszi, hogy lánya felnőtt.

„Bennem még él a kép arról a kislányról, aki alig ért a térdemig. Ott volt velünk mindenhol és persze tündéri volt már akkor is. Hogy hova repült az a 18 év, fogalmam sincs. Szavakat nem találok, hogy már ilyen nagy, felnőtt. Közben pedig végtelenül boldog vagyok, mert látom az ő boldogságát is. Hosszú, igaz szerelmet kívánok nekik" – mondta Jellinek Tina, akinek örömében férje is osztozik.

„Mindenkinek azt kívánom, hogy ugyanolyan boldogságot éljen meg, mint amilyet most a mi drága családunk. Rövid az élet, rövid az idő, ezt a legnagyobb szeretetben jó eltölteni. Nekünk ez megadatott, kívánom, hogy más is élje ezt át" – mondta a ma 20:55-től a Sláger TV-n látható Drága családomban Emilio, ahol az eljegyzés pillanatait is láthatják a nézők.