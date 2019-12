Az ünnepi időszakban megszaporodnak a társas összejövetelek. Ha te is szerveztél egy kis bulit a barátaidnak vagy a családodnak, de nincs időd arra, hogy órákon keresztül a konyhában szorgoskodj, összegyűjtöttünk néhány receptet, amiket ha elkészítesz, biztosan sikert fogsz aratni.

Mártogatós finomságok

Mindig telitalálat lehet egy-egy finom mártogatós finomság. Választhatsz avokádót, padlizsánt, tojást vagy spenótot, mindegyikkel sikert fogsz aratni. A padlizsán esetében sütőben süsd meg a zöldséget és utána turmixold össze hagymával, lila hagymával, sóval, borssal és majonézzel. A tojásnál szintén főzni kell, az avokádót és a spenótot viszont nyersen is turmixolhatod a már említett hozzávalókkal.

Minipizza burgonya ágyon

Ez az egyik legfinomabb és legpraktikusabb étel, amit vendégeidnek felkínálhatunk.

Főzd meg héjastul a burgonyát, ha megfőtt és kihűlt, vágd ketté kicsit vájd ki a belsejüket, kend meg pizzakrémmel vagy ketchup-pal, tegyél tetszés és ízlés szerint kolbászkarikákat vagy sonkát rá, a tetejére pedig reszelj sajtot és irány a sütő. Amíg rásül a sajt a finom burgonya pizzára, simán elkészítheted a sminkedet is.

Levelestésztás finomságok

Ha gyors desszertre vágysz a leveles tészta mindig jó választás. Akár mascarponéval, gyümölcsvelővel vagy csokis krémmel töltöd meg, tutira gyorsan kiürül a tányér.

A leveles tésztát vág egyenlő kockákra, közepüket töltsd meg finom töltelékkel, majd tetszőleges módon csomagold össze. Kis batyukat csinálni a legegyszerűbb, de az ügyesebbek akár csillagot vagy kis kiflit is formázhatnak belőle.

Párperces főtt finomság

Ha mindenképpen főzni szeretnél valami komplexebb ételt, játszi könnyedséggel sikerülni fog. A főzés élmény. Főleg a Bonduelle termékeivel, amelyeknek köszönhetően egyedül vagy társaságban, otthon vagy bárhol máshol is könnyedén, gyorsan tudunk finomat és egészségeset főzni. Nem beszélve arról, hogy főzés közben sem kell lemondanunk kedvelt időtöltéseinkről sem.

Ahogy azt a videóban is láthatjátok, vacsorakészítés közben akár jógázhatunk is, vagy megrendelhetjük színházjegyünket is. Néhány perc alatt ínycsiklandó fogásokat készíthetünk, ami még Rákóczi Feri tetszését is el fogja nyerni.

