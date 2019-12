Kiss Ramónának és Lékai Máténak is van testvére, ezért is fontos kérdés, akarnak-e még egy gyermeket, hogy Noénak is legyen.

Kiss Ramóna és Lékai Máté első gyermeke hamarosan egyéves lesz, készülnek az első közös karácsonyukra és a kisfiú születésnapjára. Egyelőre kizárólag körülötte forog az életük, de nem sokáig lesz egyke a kis Noé. Mindkét szülő biztos abban, hogy szeretnének kistestvért gyermeküknek, és nem is akarnak sokat várni vele.