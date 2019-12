Az énekes idén végre megvette, és fel is újította első saját házát Salgótarjánban, így az idei karácsony más lesz, mint az eddigiek.

"Az elmúlt tizenegy évben tizenkétszer költöztünk. Rettentően vágytunk már egy családi házra, ahol mindannyian kényelmesen elférünk, és ahol minden gyermekünknek van egy saját szobája. Örök életemben hálás leszek, hogy ez megtörtént" - mesélte Gergő a hot! magazinnak.

Az X-Faktor győztes külön örült neki, hogy részt vehetett az építkezési munkálatokban, barátaival és családtagjaival együtt vakoltak, festettek. Legnagyobb lánya, Karla 9, Denisz 8, Nolen 4, a legkisebb, Anna pedig 1 éves múlt, így otthonukban állandó a nyüzsgés, sírás vagy nevetés.

"Négy gyermek mellett az ember megtanul alkalmazkodni. Pláne, hogy nem telik el úgy perc, hogy valamelyik ne szólongatna engem vagy az édesanyjukat."

Mindezek ellenére kerek az élete a sztárnak, ennél aligha lehetne boldogabb! Azt csinálja, amit szeret, járja az országot, sorozatosak a fellépései, mellette pedig remekül helytáll családapaként is, igyekszik mindent megadni csemetéinek.

"Ha Isten is úgy akarja, lesz majd ötödik, hatodik, hetedik gyerekünk is, azonban most Nikivel mindketten úgy gondoljuk, finoman szólva is elegen vagyunk."