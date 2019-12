2019. decemberében a Jupiter jegyet vált(ott), és a racionálisabb Bak jegyébe húzódik át. Ez különféle formákban be fogja szűkíteni a lehetőségeinket, épp ezért fontos, hogy az aktuális döntéseket ne siessük el, anyagilag ne költekezzünk túl. 2020. márciusban a Szaturnusz kukkant be rövid időre a Vízöntő házába, de onnan gyorsan visszavonul a Bakba, hisz még nem készült fel a végleges székfoglalásra, ezt majd csak decemberben teszi meg.

Bizony ez az esztendő lesz az, amikor a bizonytalanság és a félelem gyakrabban jelen lesz, mint azt szeretnénk. Aki képes fókuszálni, a lényegre koncentrálni, az pontosan abba a kikötőbe fut majd be, ahová eredetileg is tartott.

