Pár nappal a Golden Globe-gála után a Critics Choice Association (CCA) amerikai filmkritikus-szervezet is bejelentette, hogy díjátadó vacsoráján csak növényi alapú ételeket szolgálnak fel a klímaválság elleni küzdelem jegyében.

A CCA csütörtöki közleményében hozta nyilvánosságra, hogy 25. alkalommal megrendezett vasárnapi gáláján csak növényi alapú étel kerül az ünneplők asztalára. A szervezet szerint ezzel a lépéssel rávilágítanak a fenntarthatóság jelentőségére, és felhívják a figyelmet a világban egyre növekvő klímaválságra - számolt be róla a The Hollywood Reporter. A ceremónián a szokásos hamburgerek helyett vegetáriánus tacót és burritót kínálnak majd, és a desszertek is növényi alapanyagokból készülnek. A gálára mintegy ezer vendéget várnak a Santa Monica-i Barker Hangarba.