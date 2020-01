Immár több mint két éve annak, hogy egymásra talált Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha. A pár kapcsolata nehezen indult és sokan nem jósoltak nekik túl hosszú közös jövőt. Ők azonban rácáfoltak a kétkedőkre, és három hónappal ezelőtt összeköltöztek.

AStory magazinnak elárulták, együtt képzelik el a jövőjüket, házaspárként, gyermekekkel. A színésznő nem szeretne sokáig várni az anyasággal. Párja hároméves kisfiával is remekül kijön. Ádám a karácsonyt is velük töltötte és imádja, ha Aisha olvas neki mesét.

„Kiskorom óta tudom, hogy fiatalon szeretnék anyuka lenni. Édesanyám is nagyon fiatal volt, amikor világra jöttem, ezért mindig a barátnőjeként kezelt. Ezt szeretném majd én is megtapasztalni. Nem tudom, hogy készen állok-e már az anyaságra, de szerintem ez sosem törtéhet meg rossz időben, valószínűleg nem is lehet rá igazán felkészülni. Viszont biztos, hogy az életem jelenleg még nem tart ott. Szeretnék még egy kicsit a színházzal foglalkozni, dolgozni, tanulni, mielőtt anya leszek, és remélem, a nagy kérdés sem várat sokat magára..." – árulta el Aisha.