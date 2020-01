Ahogy megírtuk , Schobert Norbi vasárnap esti videója kiverte a biztosítékot. Követők és celebek is kikeltek magukból , Norbi azóta újra élőzött a témában. Most az is kiderült, hogyan fogadta Réka a videót.

"Amikor felraktam a videót, rögtön csöngött a telefon, a barátaim azt kérdezték: 'Schobert Norbi, te meghülyültél?' Dehogy hülyültem meg. Pontosan ezt akartam elérni: bedobok egy bombát a tollraktárba, hogy mindenki velem foglalkozzon, pontosabban azzal, amit mondtam. A sajtósaim előbb pánikoltak, most már őrjöngenek. A feleségem Réka azt kérte, azonnal vegyem le ezt a videót. Azt feleltem neki, tudom, mi az utam, mi a célom és nem hátrálok meg. Senkit nem állt szándékomban megsérteni. Arra szólítom fel az embereket, hogy őrizzék meg magukban mindazt, amit a másik bennük vonzónak talált és megszeretett"– mondta az Indirektnek Norbi.

"Nem a duci nők ellen keltem ki. Nincs is ilyen rész a videóban. De ami abban elhangzott, azt igenis fenntartom. Az emberi hiúságra próbálok hatni, ami megmentheti az egészséget és a házasságot. Lehet, az ország egyik fele most ellenségként néz rám. Nekik azt felelem: az embernek kevesebb olyan barátja van, aki megmondja az igazat is. Én most megmondtam. És mindenki döntse el: barát vagyok-e, vagy ellenség?" - tette hozzá.