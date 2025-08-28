A Netflix legnézettebb filmje lett a K-pop démonvadászok, és jön a folytatás: ez a népszerűségének titka

Amikor június végén felkerült a Netflixre a K-pop démonvadászok, az animefanok egyből rárepültek. Sokan csak egy újabb animációs cukormázra számítottak, de a film már az első jeleneteivel rácáfolt erre. Az első hetekben már letarolta a műsorlistákat és mostanra hivatalosan is a Netflix (de lehet, hogy a streaming) történetének legnézettebb, saját gyártású produkciója lett. Nem is csoda: ki tudna ellenállni annak, hogy úgy gyepálják el a démonokat, hogy közben közben jobban táncolnak, mint a Blackpink az MTV-gálán? Ez a film olyan a bűnös élvezetet okoz, hogy nem elég csak egyszer megnézni.

A K-Pop Démonvadászok, avagy a Huntr/x csapat.

A K-pop démonvadászokban megvan az újranézős faktor

Abban, hogy a démonvadász lányzenekar a Netflix aranytojást tojó tyúkja lett, nagy szerepet játszik az, hogy a film szinte kiált az újranézésért. A történet feszes, tele van poénokkal, a dalok pedig annyira fülbemászóak, hogy képtelenség abbahagyni a hallgatásukat. Ha valaki egyszer ráharap a Huntr/x csapat démonvadász refrénjére, onnantól garantáltan hetekig az fog szólni a fejében. A Netflix belső statisztikái kivételesen magas nézettségnek és a rengeteg újranézésnek köszönhetők.

A kulisszatitkok, amik nélkül nem lett volna ekkora bombasiker a film

Maggie Kang és Chris Appelhans - A rendezők

1. Le kell animálni, ahogy táncolnak démonirtás közben? Fogd meg a söröm... - mondták az animátorok és megcsinálták

A rendezők, Maggie Kang és Chris Appelhans szerint a koreográfia megrajzolása maga volt a tisztítótűz. A dalokat és a mozdulatokat kockáról kockára kellett egymáshoz igazítani – ha egy ütem csúszott, az egész olyanná változott, mintha egy ittas világsztár playbackelne. Garantáltan egy animében sem írtják így a démonokat, pláne nem ritmusra. Ők maguk „tortúrának” nevezték a folyamatot, de a végeredményt látva minden kínlódást megért.

2. K-pop gyökerek, amik mélyebbre nyúlnak, mint hinnéd

A Huntr/x lánycsapatot olyan valóságos sztárok inspirálták, mint a Blackpink, az ITZY és a Twice. A karakterek nemcsak úgy néznek ki, mint egy K-pop idolcsapat, hanem a ruhatervezésben is visszaköszön a koreai hagyománynak számító, neonfényben úszó hanbok-motívumok és mitológiai utalások. A gonosz fiúk, a Saja Boys például a koreai halálistenek, a jeoseung saja alapján kapták jellegzetes fekete outfitjüket.