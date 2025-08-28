A Netflix legnézettebb filmje lett a K-pop démonvadászok, és jön a folytatás: ez a népszerűségének titka

Amikor június végén felkerült a Netflixre a K-pop démonvadászok, az animefanok egyből rárepültek. Sokan csak egy újabb animációs cukormázra számítottak, de a film már az első jeleneteivel rácáfolt erre. Az első hetekben már letarolta a műsorlistákat és mostanra hivatalosan is a Netflix (de lehet, hogy a streaming) történetének legnézettebb, saját gyártású produkciója lett. Nem is csoda: ki tudna ellenállni annak, hogy úgy gyepálják el a démonokat, hogy közben közben jobban táncolnak, mint a Blackpink az MTV-gálán? Ez a film olyan a bűnös élvezetet okoz, hogy nem elég csak egyszer megnézni.
Abban, hogy a démonvadász lányzenekar a Netflix aranytojást tojó tyúkja lett, nagy szerepet játszik az, hogy a film szinte kiált az újranézésért. A történet feszes, tele van poénokkal, a dalok pedig annyira fülbemászóak, hogy képtelenség abbahagyni a hallgatásukat. Ha valaki egyszer ráharap a Huntr/x csapat démonvadász refrénjére, onnantól garantáltan hetekig az fog szólni a fejében. A Netflix belső statisztikái kivételesen magas nézettségnek és a rengeteg újranézésnek köszönhetők.
A rendezők, Maggie Kang és Chris Appelhans szerint a koreográfia megrajzolása maga volt a tisztítótűz. A dalokat és a mozdulatokat kockáról kockára kellett egymáshoz igazítani – ha egy ütem csúszott, az egész olyanná változott, mintha egy ittas világsztár playbackelne. Garantáltan egy animében sem írtják így a démonokat, pláne nem ritmusra. Ők maguk „tortúrának” nevezték a folyamatot, de a végeredményt látva minden kínlódást megért.
A Huntr/x lánycsapatot olyan valóságos sztárok inspirálták, mint a Blackpink, az ITZY és a Twice. A karakterek nemcsak úgy néznek ki, mint egy K-pop idolcsapat, hanem a ruhatervezésben is visszaköszön a koreai hagyománynak számító, neonfényben úszó hanbok-motívumok és mitológiai utalások. A gonosz fiúk, a Saja Boys például a koreai halálistenek, a jeoseung saja alapján kapták jellegzetes fekete outfitjüket.
A film két vicces mellékszereplője, Derpy, a kissé szédült tigris és Sussy, a hiperaktív szarka nem véletlenül kerültek a vászonra. Őket a tradicionális koreai minhwa népművészet ihlette – így nemcsak poént, hanem kulturális mélységet is adnak a sztorinak. Egy animáció, ami közben néprajzi óra is – csak kicsit több csillámporral.
A Netflix egy merészet húzott: az USA-ban moziban is bemutatták a film sing-along verzióját, ahol a közönség együtt dalolhatott a karakterekkel a karaoke jegyében. Ennek köszönhetően a film egy hétvége alatt 18–20 millió dollár jegybevételt hozott. Persze a Netflix sietett kijelenteni: ebből nem csinálnak rendszert, mert ők továbbra is a kanapéhoz láncolt közönségben hisznek.
A Variety szerint a Netflix és a Sony már dolgozik a második felvonáson, mert ami ennyire kaszál, abból vétek lenne csak egy adagot adni. A tervek szerint nemcsak több démon, hanem még grandiózusabb dalok, új koreográfiák és persze újabb easter eggek is várhatók. Ráadásul nem kizárt, hogy élőszereplős adaptációt vagy akár sorozatot is kap a történet.
