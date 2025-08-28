Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A Netflix legnézettebb filmje lett a K-pop démonvadászok, és jön a folytatás: ez a népszerűségének titka

Netflix -
anime démonvadász K-pop Netflix
Pópity Balázs
2025.08.28.
Hivatalos: ez a Netflix történetének legnézettebb filmje, 236 millió megtekintéssel. A koreai popzenés animációs musical úgy söpört végig a világon, mint egy turnébusz, ami elgázolta az összes hollywoodi szuperprodukciót. Íme 3 kulisszatitok a K-pop démonvadászokról, ami nélkül nem lett volna ekkora bombasiker.

Amikor június végén felkerült a Netflixre a K-pop démonvadászok, az animefanok egyből rárepültek. Sokan csak egy újabb animációs cukormázra számítottak, de a film már az első jeleneteivel rácáfolt erre. Az első hetekben már letarolta a műsorlistákat és mostanra hivatalosan is a Netflix (de lehet, hogy a streaming) történetének legnézettebb, saját gyártású produkciója lett. Nem is csoda: ki tudna ellenállni annak, hogy úgy gyepálják el a démonokat, hogy közben közben jobban táncolnak, mint a Blackpink az MTV-gálán? Ez a film olyan a bűnös élvezetet okoz, hogy nem elég csak egyszer megnézni.

K-pop démonvadászok
A K-Pop Démonvadászok, avagy a Huntr/x csapat.
Forrás: Netflix/Youtube

A K-pop démonvadászokban megvan az újranézős faktor 

Abban, hogy a démonvadász lányzenekar a Netflix aranytojást tojó tyúkja lett, nagy szerepet játszik az, hogy a film szinte kiált az újranézésért. A történet feszes, tele van poénokkal, a dalok pedig annyira fülbemászóak, hogy képtelenség abbahagyni a hallgatásukat. Ha valaki egyszer ráharap a Huntr/x csapat démonvadász refrénjére, onnantól garantáltan hetekig az fog szólni a fejében. A Netflix belső statisztikái kivételesen magas nézettségnek és a rengeteg újranézésnek köszönhetők.

A kulisszatitkok, amik nélkül nem lett volna ekkora bombasiker a film

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 16: Chris Appelhans and Maggie Kang attend Netflix's "KPop Demon Hunters" Special Screening at Netflix Tudum Theater on June 16, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)
Maggie Kang és Chris Appelhans - A rendezők
Forrás: Getty Images North America

1. Le kell animálni, ahogy táncolnak démonirtás közben? Fogd meg a söröm... - mondták az animátorok és megcsinálták

A rendezők, Maggie Kang és Chris Appelhans szerint a koreográfia megrajzolása maga volt a tisztítótűz. A dalokat és a mozdulatokat kockáról kockára kellett egymáshoz igazítani – ha egy ütem csúszott, az egész olyanná változott, mintha egy ittas világsztár playbackelne. Garantáltan egy animében sem írtják így a démonokat, pláne nem ritmusra. Ők maguk „tortúrának” nevezték a folyamatot, de a végeredményt látva minden kínlódást megért.

2. K-pop gyökerek, amik mélyebbre nyúlnak, mint hinnéd

A Huntr/x lánycsapatot olyan valóságos sztárok inspirálták, mint a Blackpink, az ITZY és a Twice. A karakterek nemcsak úgy néznek ki, mint egy K-pop idolcsapat, hanem a ruhatervezésben is visszaköszön a koreai hagyománynak számító, neonfényben úszó hanbok-motívumok és mitológiai utalások. A gonosz fiúk, a Saja Boys például a koreai halálistenek, a jeoseung saja alapján kapták jellegzetes fekete outfitjüket.

3. Derpy és Sussy – A két easter egg, amit csak a szemfülesek vesznek észre.

Derpy és Sussy
Derpy és Sussy a koreai népművészetet képviselik
Forrás: Netflix/Youtube

A film két vicces mellékszereplője, Derpy, a kissé szédült tigris és Sussy, a hiperaktív szarka nem véletlenül kerültek a vászonra. Őket a tradicionális koreai minhwa népművészet ihlette – így nemcsak poént, hanem kulturális mélységet is adnak a sztorinak. Egy animáció, ami közben néprajzi óra is – csak kicsit több csillámporral.

A mozikat is meghódította – Éneklős verzióban

A Netflix egy merészet húzott: az USA-ban moziban is bemutatták a film sing-along verzióját, ahol a közönség együtt dalolhatott a karakterekkel a karaoke jegyében. Ennek köszönhetően a film egy hétvége alatt 18–20 millió dollár jegybevételt hozott. Persze a Netflix sietett kijelenteni: ebből nem csinálnak rendszert, mert ők továbbra is a kanapéhoz láncolt közönségben hisznek.

K-pop démonvadászok folytatása – Még több démonnal és még több fülbemászó refrénnel

A Variety szerint a Netflix és a Sony már dolgozik a második felvonáson, mert ami ennyire kaszál, abból vétek lenne csak egy adagot adni. A tervek szerint nemcsak több démon, hanem még grandiózusabb dalok, új koreográfiák és persze újabb easter eggek is várhatók. Ráadásul nem kizárt, hogy élőszereplős adaptációt vagy akár sorozatot is kap a történet.

Forrás: Netflix/Youtube

Google News
